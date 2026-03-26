Google y Meta, condenadas por el diseño adictivo de sus apps que engancha a menores

Un jurado de Estados Unidos ha emitido una sentencia histórica al declarar responsables a Meta y Google de contribuir a la adicción a las redes sociales en menores.

El fallo considera que ambas compañías diseñaron deliberadamente sus plataformas, como Instagram o YouTube, para maximizar el tiempo de uso de los jóvenes, a pesar de ser conscientes de los riesgos para la salud mental.

La condena impone una multa de 375 millones de dólares y una indemnización de 6 millones a una joven de 20 años que argumentó haberse vuelto adicta a estas aplicaciones durante su adolescencia.

La clave del caso, que podría sentar un precedente para miles de demandas similares, es que los demandantes se han centrado en el diseño de las plataformas más que en el contenido.

Aspectos como las notificaciones constantes, el scroll infinito, los vídeos que se reproducen solos o las recomendaciones personalizadas han sido el foco de la acusación, lo que ha dificultado a las tecnológicas eludir su responsabilidad.

Un cambio de paradigma

Este veredicto supone "un cambio de paradigma", según ha explicado la periodista Ana Martín en el programa La Tarde de COPE. Hasta ahora, el debate se centraba en regular el acceso desde los hogares o colegios, pero esta sentencia traslada el foco a las empresas.

Martín ha utilizado una analogía clara: "Si se descubre que un chocolate tiene un ingrediente que lo hace hiperadictivo para los niños, la responsabilidad del fabricante está clara". A su juicio, con las redes sociales "se han manipulado los algoritmos, se ha diseñado aplicaciones para un consumo excesivo y adictivo para los menores de edad, y es lo que han conseguido, por tanto, claro que existe una una responsabilidad".

Cordon Press Google

La nicotina de las redes sociales

Stella Luna de María, experta en nuevas tecnologías, ha detallado que el fallo castiga por primera vez el diseño adictivo. Las empresas ya no pueden escudarse en la responsabilidad del usuario o en los creadores de contenido.

El verdadero problema es que "el diseño de los algoritmos está hecho para incrementar lo que se dice en inglés, el engagement, que es [...] el tiempo que pasas en la plataforma". Para lograrlo, equipos multidisciplinares con "lingüistas, sociólogos, psicólogos" indican a los ingenieros cómo diseñar la aplicación para mantener al usuario conectado.

Han encontrado esa nicotina que hace que el cigarrillo sea lo más adictivo posible, y todas las fabricantes lo han copiado en cadena" Stella Luna Experta en nuevas tecnologías

La experta ha explicado que la revolución llegó con TikTok, que perfeccionó los vídeos superpersonalizados para crear un "micromundo del que no sales". Tras su éxito, el resto de competidores aplicaron la misma fórmula.

"Han encontrado esa nicotina que hace que el cigarrillo sea lo más adictivo posible, y todas las fabricantes lo han copiado en cadena", ha sentenciado Luna de María, quien además advierte que por mucho que un padre active un control parental, "no puedes vencer al algoritmo, es demasiado sofisticado".

¿Un futuro como el del tabaco?

El periodista Lorenzo Silva ha comparado esta sentencia con las batallas legales contra la industria tabacalera de hace décadas, aunque ha mostrado sus dudas sobre si la regulación llegará tan lejos. En su opinión, "los tecnooligarcas que manejan este negocio son más poderosos que las industrias tabaqueras en los años 90".

Sin embargo, Silva ha sido tajante al afirmar que el daño producido por las redes es "completamente intencionado" y "obedece al propio diseño de la herramienta", de forma similar a como las tabaqueras enriquecían la nicotina para hacerla más adictiva.

La revolución vino con TikTok. Ellos fueron los primeros que encontraron los los vídeos superpersonalizados" Stella Luna de María Experta en nuevas tecnologías

Finalmente, Lorenzo Silva ha concluido que estas compañías deben asumir los costes sociales que generan, como los gastos en tratamientos sanitarios y psiquiátricos derivados de la adicción.

"Hay que empezar a condenar a estas compañías, de la misma manera que quien explota una central nuclear, pues tiene que hacerse cargo de los residuos radioactivos", ha argumentado. "Tú no puedes sacar la rentabilidad de las redes sociales, que es enorme, y que los estragos que producen, pues se los coma la sociedad. Esto no tiene sentido ni jurídico ni económico".