La Seguridad Social enviará gratis a casa "antes de 5 días, la Tarjeta Sanitaria Europea al correo postal de los afiliados que figure en las bases de datos"

La proximidad de las vacaciones de Semana Santa ha disparado los preparativos de muchos españoles que planean viajar por el viejo continente.

Y toma nota, para estos viajes, además del DNI, existe un documento clave que garantiza la tranquilidad en materia de salud: la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

Qué es y dónde es válida la Tarjeta Sanitaria Europea

La Tarjeta Sanitaria Europea es un documento que asegura el acceso a la sanidad pública en los países del Espacio Económico Europeo, además de Reino Unido y Suiza, en las mismas condiciones que los residentes locales.

Pueden solicitarla todas las personas que tengan derecho a la asistencia sanitaria en España y es válida para estancias temporales por motivos de turismo, actividad profesional o estudios.

Este documento tiene una validez de hasta 4 años desde su recepción, aunque su uso está condicionado a que el titular mantenga los requisitos que dieron derecho a su obtención. De lo contrario, los gastos médicos podrían ser reclamados como prestaciones indebidas.

Europa Press Una mujer con maleta, en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Cómo solicitar la tarjeta paso a paso

El proceso para obtener la tarjeta es sencillo y se realiza a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. No es imprescindible disponer de métodos de identificación como Cl@ve o DNI electrónico, ya que se puede completar la solicitud rellenando un formulario con los datos personales.

Es fundamental asegurarse de que el domicilio esté actualizado en la base de datos de la Seguridad Social, ya que la tarjeta se enviará a esa dirección.

Una vez completado el trámite, el sistema genera un comprobante y "la tarjeta llegará por correo postal en un plazo de 5 días".

Consejos para planificar tu viaje: vuelos y vacaciones

Más allá de la documentación sanitaria, una buena planificación es clave para ahorrar. Según varios análisis, para conseguir vuelos más baratos hay que buscar en momentos de baja demanda.

Turistas paseando con una maleta

Un analista explica que lo mejor es "tenemos que buscar supuestamente esas horas donde haya menos gente planificando sus vacaciones", señalando el tramo entre las dos y las tres de la mañana.

Tenemos que buscar supuestamente esas horas donde haya menos gente planificando sus vacaciones"

Los estudios coinciden en que los martes y miércoles son los mejores días para comprar billetes, mientras que los fines de semana los precios tienden a subir. Además, la experta en viajes Pam Ocaranza recomienda navegar en modo incógnito para evitar que las cookies encarezcan los precios. "Cuando empiezas a buscar mucho un vuelo, la aerolínea se da cuenta y te sube el precio", advierte.

Cuando empiezas a buscar mucho un vuelo, la aerolínea se da cuenta y te sube el precio"

En el ámbito laboral, el economista Fernando Trías de Bes aconseja solicitar las vacaciones "con el máximo de tiempo posible", idealmente más de dos meses antes. Recuerda que la elección de fechas no es unilateral, sino que debe ser de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, según el Estatuto de los Trabajadores, desmintiendo la "leyenda urbana" de que el empleado tiene derecho a elegir 15 días.