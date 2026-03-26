José Domingo, 21 años en tratamiento de una enfermedad que no tenía: "En la última revisión con mi médico, antes de jubilarse, me dijo que o iba todo muy bien o se había equivocado"

Un día, a tus 26 años, acudes al médico por un dolor de espalda y te diagnostican espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa que puede causarte graves problemas de salud con el paso de los años.

Aprendes a vivir con ello y con un tratamiento realmente invasivo cuyos efectos secundarios te afectan en tu vida cotidiana. 21 años después, tu médico se jubila y cuando vas a la consulta con un nuevo experto, descubres que el diagnostico era erróneo y nunca has padecido esa enfermedad.

Es la historia de José Domingo Jiménez, un extremeño de 47 años que ha vivido más de dos décadas bajo el diagnóstico de una enfermedad degenerativa que nunca padeció.

El diagnóstico cayó como una losa sobre su vida. "La verdad que me cambia todo, me cambia todo, porque asimilarlo es duro", ha explicado José Domingo en los micrófonos de 'La Tarde' de COPE.

A raíz de la noticia, renunció a las relaciones personales, al deporte y a su vida social para no convertirse en "una carga para nadie". Se aisló progresivamente: "Me metí en mis propias burbujas, no salía de casa, del trabajo a casa, de casa al trabajo, y cualquier tipo de relación la esquivaba".

Un agresivo tratamiento durante dos décadas

Durante 21 años, José Domingo siguió un estricto y agresivo tratamiento. Este incluía la toma de nueve pastillas diarias y, lo que era peor, la administración intravenosa de infliximab cada ocho semanas en el hospital.

"Eran unas 5 horas, 200 mililitros que me tenía que inyectar", ha detallado. Este fármaco le provocaba graves efectos secundarios como "fatiga, cansancio, dolores musculares y muchos dolores de cabeza".

Ahora, liberado de la enfermedad que nunca tuvo, el alivio se mezcla con la amargura por el tiempo perdido. "Al principio, quieras o no, es un alivio, pero luego te paras a pensar en el tiempo que he perdido, lo que he dejado de vivir, y eso ya no se recupera", ha lamentado.

A día de hoy, sigue sufriendo las secuelas del tratamiento, con un cansancio crónico, entumecimiento de las extremidades y "dolores de cabeza horrorosos".

Lo que he dejado de vivir ya es irrecuperable" José Domingo Ha vivido 21 años en tratamiento de una enfermedad que no tenía

El descubrimiento del error

El error se destapó tras la jubilación de su reumatólogo de toda la vida. En una visita anual, el nuevo especialista revisó su historial y fue tajante: "Me dice que ha visto mis radiografías, que ha visto mi resonancia, mi analítica y que él no encuentra la enfermedad mía por ningún sitio".

Curiosamente, como ha relatado el propio José, su anterior médico, el doctor Vega, ya le había hecho un comentario premonitorio en su última consulta: "O la cosa va muy bien, o creo que me he equivocado en el diagnóstico".

O la cosa va muy bien, o creo que me he equivocado en el diagnóstico" Doctor Vega Médico que diagnosticó a José Domingo

Reclamación contra el Servicio de Salud

La familia ha puesto el caso en manos del abogado José Luis Díaz, quien ya prepara las acciones legales. La reclamación no irá dirigida contra el médico, ya jubilado, sino que presentarán una reclamación patrimonial al Sistema Extremeño de Salud (SES) por mala praxis, dado que los hechos ocurrieron en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, un centro público.





El abogado ha explicado que el primer paso es realizar una "revisión completa" a José Domingo para determinar el alcance de las secuelas, que podrían afectar a órganos como el hígado. Díaz ha señalado la dificultad de estos procesos por el "corporativismo" existente.

"Nosotros siempre optamos por la reclamación patrimonial al SEX, que es el servicio", ha afirmado, admitiendo que la vía penal contra un doctor es muy compleja y "ese tipo de asuntos se llegan a archivar".