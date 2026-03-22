Gemma Redondo, abogada: "Cuidar a un familiar te da derechos laborales como reducir tu jornada laboral"

La abogada experta en derecho laboral Gemma Redondo ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok donde aborda una cuestión fundamental para muchos trabajadores: los derechos laborales asociados al cuidado de un familiar dependiente. En la publicación, disponible en la plataforma, Redondo subraya que "cuidar también es un trabajo y la ley lo reconoce", un recordatorio clave para quienes compaginan su vida profesional con la atención a personas que lo necesitan.

Derechos reconocidos por ley

Según explica la jurista, el Estatuto de los Trabajadores contempla varias medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Entre los principales derechos se encuentran la reducción de jornada, la adaptación del horario y el acceso a permisos retribuidos. Estas herramientas están diseñadas para que cualquier empleado pueda solicitar ajustes en sus condiciones laborales para atender debidamente a una persona dependiente a su cargo.

Cuidar también es un trabajo y la ley lo reconoce"

Alamy Stock Photo Un hijo cuidando de su padre en la terraza de su casa

Uno de los errores más comunes, según Redondo, es pensar que estos derechos de conciliación son exclusivos para padres con hijos menores. Sin embargo, la letrada aclara que la protección legal es mucho más amplia y se aplica a cualquier trabajador que tenga a su cargo a una persona dependiente, sin importar el parentesco o la edad. "La conciliación por cuidado está protegida legalmente", afirma.

Implicaciones en la cotización

Una de las dudas más frecuentes al acogerse a estos derechos es cómo afecta la reducción de jornada laboral a la jubilación. Es importante conocer que la normativa de la Seguridad Social establece criterios específicos para que el tiempo de cotización no se vea mermado. Los ajustes pueden tener impacto en la futura pensión, por lo que es clave informarse sobre el nuevo criterio clave para 2025.

Alamy Stock Photo Trabajador autónomo que trabaja con un ordenador portátil en su oficina en casa a altas horas de la noche y toma café para mantenerse despierto

Además de la reducción de jornada, existe la opción de solicitar una excedencia. La ley confirma que los tres primeros años de excedencia por cuidados contarán como cotizados al 100% para la jubilación, un factor que refuerza la protección de los cuidadores sin perjudicar su carrera de cotización.

La conciliación por cuidado está protegida legalmente"

Gemma Redondo concluye su intervención con un mensaje de empoderamiento para los trabajadores. La abogada anima a todos a informarse y a no dudar en reclamar lo que les corresponde. "Exige tus derechos. La ley está de tu lado", sentencia, reforzando la idea de que el marco legal actual ofrece un respaldo sólido para la conciliación.