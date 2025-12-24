Tienes razón, la cena de esta Nochebuena es más cara y la OCU lo confirma: "En menos de un mes ha subido todo un 10 por ciento"

La sensación generalizada de que la cena de esta Nochebuena es más cara que la de años anteriores ha sido confirmada. Según los datos analizados por la periodista económica Victoria Ballesteros en el programa 'Herrera en COPE', la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha constatado que la cesta de la compra navideña ha subido de media un 10 % en menos de un mes. Este encarecimiento acentúa la brecha social en España en unas fechas de gran consumo, con un veredicto claro por parte de la OCU: los precios están batiendo récords históricos.

Los mariscos, a la cabeza de las subidas

A la cabeza de las subidas de precios se encuentran los mariscos. Los percebes cuestan hoy más del doble que hace unas semanas, seguidos de cerca por las almejas, la pularda o las angulas, que han registrado un encarecimiento superior al 20 %. Esta situación ha llevado a muchos consumidores a afirmar que "está por las nubes todo". La percepción es unánime entre los compradores: "Sí que es todo un poco más caro". Como muchos confirman, "está claro que está todo mucho más caro".

El pavo se encarece, pero sigue siendo una opción

En el apartado de las carnes, el producto que más se ha encarecido es el pavo, con una subida del 8 %. A pesar de ello, sigue siendo una opción más asequible para el bolsillo en comparación con el cordero lechal o el cochinillo, que, aunque son más caros, están manteniendo sus precios con mayor estabilidad en las últimas semanas.

No todo sube: alternativas para ahorrar

Sin embargo, no todos los productos reflejan esta tendencia al alza. Algunos consumidores señalan que ciertos alimentos mantienen su coste: "El jamón está al mismo precio que siempre, el lomo está al mismo precio que siempre, el queso también". Además, bajan de precio las ostras, algunas verduras y frutas como la piña y la granada. Para quienes buscan un menú más económico sin renunciar a la calidad, los expertos señalan que controlar el gasto es fundamental, y existen alternativas como los langostinos o la lubina, que se presentan como opciones más moderadas para la cena de Nochebuena.

La cesta de la compra más cara de la historia

Como explicaba la periodista Pilar García de la Granja en 'Mediodía COPE', el coste de productos estrella como el jamón ha alcanzado cifras récord. Según el observatorio de precios de la OCU, el jamón ibérico de cebo roza los 68 euros el kilo al corte. Pero el jamón no es el único prohibitivo. El besugo, otro clásico, también se ha disparado. La periodista de COPE en Oviedo, Inmaculada Rivas, ha informado de que en la lonja de Avilés se han visto picos de 80 euros el kilo, llegando a 100 euros en las pescaderías. Ante estas cifras, Rivas advierte con ironía que "hay que tener muchas ganas de besugo o que te haya tocado la lotería para ir a meterlo a la cesta de la compra".

El análisis de la OCU, que ha seguido la evolución de 16 productos típicos, ofrece un veredicto claro: los precios están batiendo récords históricos. Este seguimiento detallado confirma que la escalada de precios no es una percepción, sino una realidad que impacta directamente en la capacidad de las familias para celebrar estas fechas. La situación, tal y como se ha analizado en COPE, acentúa la brecha social en España, donde el gasto extraordinario de la Navidad se convierte en un obstáculo insalvable para muchos hogares.

Ante este panorama, la planificación es más importante que nunca. Los expertos avisan sobre cómo pagar las compras de Navidad para controlar el coste, ya que el gasto medio puede dispararse. Con una cesta de la compra un 5% más cara que el año pasado, según analizaba Victoria Ballesteros, cada decisión cuenta. Comparar precios, anticipar las compras y optar por productos de temporada que han moderado su coste, como la lubina o los langostinos, se presentan como estrategias clave para que la cena de Nochebuena no cause un agujero en la economía doméstica.