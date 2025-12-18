Va al mismo supermercado en España y Portugal y se lleva una sorpresa con los precios: "Me esperaba que fuera mucho más barato"

La creencia popular de que hacer la compra en Portugal es más barato que en España ha sido puesta a prueba por la cuenta de TikTok @estoesdelocos_. En un vídeo que ha captado la atención de miles de usuarios, su autor se ha propuesto resolver la duda definitiva: "¿En cuál de estos dos países dirías que el supermercado es más barato?". Para ello, ha visitado un establecimiento de la misma cadena de supermercados en ambos lados de la frontera para comparar el precio de siete productos idénticos y el resultado ha sido, cuanto menos, sorprendente. El experimento social ha revelado matices en los precios que pocos esperaban.

Productos básicos a examen

El análisis ha comenzado con artículos de primera necesidad. En el caso del aceite de oliva virgen extra, un pilar de la gastronomía española, el 'tiktoker' andaluz no podía ocultar su asombro: "No me puedo creer que esto vaya a estar más caro en Portugal que en España". Su temor era infundado, ya que el precio era más competitivo en España, a 5,49 euros la botella de 750 ml. La carne picada mixta ha seguido la misma tendencia: el kilo en España se ha encontrado a 6,99 euros, mientras que en Portugal ascendía a 10,99 euros. Sin embargo, en la sección de huevos, Portugal se ha llevado el punto con una docena de huevos de gallinas criadas en suelo a 3,09 euros frente a los 3,30 euros de España.

Los lácteos y la cerveza, un duelo igualado

La comparativa de lácteos ha dejado un resultado dividido. El yogur griego natural se ha decantado a favor de España por solo cuatro céntimos (2,25 euros frente a 2,29). Con la leche de vaca, sin embargo, el veredicto del autor ha sido para Portugal, que según él ganaba la ronda con un precio de 86 céntimos por litro. El duelo de la cerveza también ha estado reñido: aunque el 'pack' de diez cervezas portuguesas costaba 5,59 euros, el cálculo por unidad ha revelado que el 'pack' de doce en España a 6,29 euros era ligeramente más económico.

La mayor sorpresa ha llegado con un popular aperitivo. Las patatas fritas con sabor a jamón de la marca Ruffles, un clásico en España, han resultado ser notablemente más baratas en el país vecino. Mientras que en España el precio era de 3 euros, en Portugal, bajo el sabor a 'presunto', la misma bolsa costaba tan solo 2,09 euros, lo que el 'tiktoker' ha calificado como una "estafa".

El veredicto final

Tras sumar los puntos, el marcador final ha dado como ganador a España por 4 a 3. Este resultado ha desmontado la idea preconcebida del autor. "Me esperaba que Portugal fuera muchísimo más barato porque allí cobran menos", ha confesado al final del vídeo, mostrando su asombro. La fluctuación de precios es un tema que preocupa a los consumidores, como demuestra el hecho de que la OCU analiza periódicamente el coste de la cesta de la compra y los precios siguen batiendo récords históricos.

Este tipo de contenido demuestra el interés creciente por optimizar el gasto en alimentación. Encontrar trucos para ahorrar se ha vuelto fundamental para muchas familias, un fenómeno que se refleja en la popularidad de vídeos como el de la nutricionista que elabora un menú diario por menos de 11 euros. El experimento de comparar países vecinos sirve como recordatorio de que, en materia de precios, las apariencias a menudo engañan y la mejor estrategia es siempre comparar los tickets.