Expertos avisan sobre pagar esta Navidad en efectivo: "Gastaremos 796 euros de media y, si pagamos con tarjeta, controlamos menos el coste y el gasto"

La Navidad ya está aquí y con ella, un aumento considerable en los gastos. Tal como ha explicado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', los consumidores españoles se preparan para un desembolso significativo. Concretamente, se estima que gastaremos de media 796 euros por persona, lo que supone un 16,5% más que en las fiestas del año pasado, cuando la cifra fue de 680 euros, un incremento muy superior a la inflación, que se sitúa en el 3%.

El efectivo, el mejor aliado

Ante este panorama de gasto creciente, la experta ha compartido varios consejos para mantener las finanzas bajo control. El primero y más destacado es pagar en efectivo. Según García de la Granja, es "la mejor manera de controlar lo que cuestan las cosas y lo que te gastas". Esta recomendación contrasta con los métodos de pago modernos, como el móvil que utiliza el presentador Jorge Bustos, calificado por la experta como "igual de derrochador".

Cuidado con los pagos a crédito

Otra de las advertencias clave de la periodista se centra en el peligro de la financiación. Ha recomendado tener "mucho cuidado con financiar y aplazar los pagos de nuestros regalos navideños". Para reforzar esta idea, ha lanzado una reflexión contundente: "Si eres capaz de pagar una compra a crédito, también lo podías haber ahorrado antes".

Si eres capaz de pagar una compra a crédito, también lo podías haber ahorrado antes" Pilar García de la Granja Experta económica

Pilar García de la Granja ha matizado que el problema no es el crédito en sí mismo, sino la falta de control sobre él. "El crédito no es intrínsecamente malo, pero el descontrol en la tarjeta de crédito o de débito, sí", ha señalado. Por ello, ha insistido en la importancia de ser comedidos en las compras.

Las consecuencias de los excesos pueden ser duraderas. La experta ha recordado que tras las fiestas llega la temida cuesta de enero, seguida por la de febrero y marzo. Como dato revelador, ha apuntado que hasta 5 millones de personas tardaron seis meses en recuperarse de los gastos extraordinarios de la Navidad del año pasado.

Durante la sección, Jorge Bustos bromeó sobre si la recomendación de usar efectivo era seguir el "método Koldo", a lo que García de la Granja respondió con firmeza, aclarando que "llevar dinero en efectivo y ser absolutamente legal" es lo que aconsejan todos los expertos porque "es la mejor manera de controlar el coste y el gasto", desvinculándolo de cualquier práctica ilegal.