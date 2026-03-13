"Busca gasolineras con precios baratos, que las hay; los que quieran llenar el depósito de gasolina van a tener que hacer un desembolso de 88 euros"

La economista Pilar García de la Granja ha analizado la subida del precio de los carburantes en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE'. Según ha explicado a Jorge Bustos, la gasolina se encuentra en niveles más altos desde 2022, cuando estalló la guerra de Ucrania. Los precios tanto del diésel como de la gasolina han experimentado subidas significativas, acumulando ya ocho semanas consecutivas al alza.

Subidas de hasta el 14%

Los datos más recientes del boletín petrolero de la Unión Europea confirman esta tendencia. "El precio medio del litro de diésel sube un 14,1% respecto a la semana pasada y se sitúa en los 1,6 euros", ha detallado García de la Granja, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2023. Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha aumentado un 7,7% en la última semana, hasta los 1,6 euros.

La previsión no es optimista. Ante la pregunta de Jorge Bustos sobre qué se puede esperar ahora que el barril de petróleo ha vuelto a superar los 100 dólares, la experta ha sido clara: "Que siga al alza, Jorge". Esta subida constante tiene un impacto directo en el bolsillo de los consumidores.

Casi 10 euros más por depósito

Llenar un depósito se ha encarecido notablemente en el último año. Como ha señalado la economista, "llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta ya 90,47 euros, unos 9 euros y medio más que hace un año". Para los vehículos de gasolina, el desembolso también es mayor: "llenar un depósito medio de gasolina va a tener que hacer un desembolso de unos 88 euros, alrededor de 3,25 euros más que hace justo un año".

A pesar de estas cifras, García de la Granja ha recordado que los precios actuales todavía están lejos de los máximos históricos que se registraron en julio de 2022, en plena crisis por la guerra. En aquel momento, "la gasolina llegó a situarse en los 2,1 euros el litro, y el gasóleo también por ese precio", ha puntualizado.

Busca gasolinera con precios baratos, que las hay" Pilar García de la Granja Experta económica

Como consejo final para los conductores, la experta ha recomendado buscar alternativas más económicas. "Busca gasolinera con precios baratos, que las hay, que las hay", ha concluido, sugiriendo que comparar precios puede suponer un ahorro importante mientras la situación geopolítica no mejore.