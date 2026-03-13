Marcelino, conductor: "Nos están fastidiando, me cuesta cinco euros más llenar el depósito. Se están pasando un poco con el precio"

El conflicto entre Israel e Irán ya se está notando, y mucho, en el bolsillo de los conductores. En apenas dos semanas, llenar el depósito es sensiblemente más caro, un hecho que se ha constatado en el programa 'Herrera en COPE Madrid', con Mónica Álvarez. La experta económica Victoria Ballesteros ha confirmado desde una gasolinera de Vicálvaro (Madrid) que los precios de los carburantes están subiendo con mucha rapidez.

El diésel roza los 2 euros

En la estación de servicio donde se encontraba la experta, el panel de precios marcaba el diésel a 1,87 euros y la gasolina sin plomo a 1,80 euros. Sin embargo, la propia Ballesteros ha asegurado que durante el trayecto ha visto otras gasolineras donde el diésel alcanzaba ya los 2 euros, una cifra que refleja la gravedad de la escalada de precios.

Los conductores, como es lógico, son los principales afectados. Marcelino, propietario de un vehículo de gasolina, ha expresado su hartazgo: "Demasiado cara ya, se están pasando un poquito ya de precio", ha declarado. Atribuye esta subida directamente a la guerra, afirmando que les "están fastidiando a todos", y calcula que llenar el depósito le cuesta ahora "unos 5 o 6 euros más".

La situación es todavía más grave para los vehículos diésel, cuyo llenado de depósito se ha encarecido en torno a 20 euros más que antes de que estallara el conflicto bélico. Este incremento supone un duro golpe para el presupuesto de muchas familias y profesionales que dependen de este tipo de carburante para su día a día.

Cambio de hábitos al repostar

Este encarecimiento ha provocado un cambio en los hábitos de los consumidores. Según ha observado Victoria Ballesteros, a pesar de que hay un "goteo constante de coches", muchos conductores prefieren no llenar el depósito por completo. En su lugar, optan por repostajes más pequeños, de "30, 40 o 50 euros", para intentar mitigar el impacto del susto de una sola vez.

Aunque no todos los conductores sufren esta situación de la misma manera. Es el caso de Álvaro, quien reconoce que no presta demasiada atención a los precios porque es su empresa la que asume el coste. "Me lo paga la empresa, entonces, no le echo mucho el ojo", ha admitido. Aun así, es consciente de que el carburante "está carillo" y asume que con la guerra de Irán "todo esto subirá".

Europa Press Guerra Irán

Un futuro poco alentador

La previsión a corto y medio plazo no es nada optimista. La experta económica ha señalado que "todo apunta a que va a seguir subiendo" y que no parece que la situación vaya a revertirse pronto. El principal indicador de esta tendencia es el precio del barril de petróleo, que ya se sitúa en los 100 dólares, una barrera psicológica que marca un punto de inflexión en el mercado.

Con este panorama, la subida acumulada es notable: el diésel ha subido un 25 por 100 y la gasolina un 14 por 100. La conclusión de Victoria Ballesteros ha sido tan breve como contundente sobre lo que está por venir: "Pinta mal".