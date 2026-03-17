El Gobierno presentará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía. Las propuestas, que desde el Ejecutivo califican de "quirúrgicas", se centrarán en sectores concretos como el agroalimentario y los transportistas.

La clave: bajar los impuestos

Este plan ha sido analizado en el programa La Linterna de COPE, donde la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha señalado la medida más evidente. "Si en España tenemos 30 millones de conductores, bajar los impuestos de la gasolina y el gasoil parece evidente, es lo primero que se tendría que hacer", ha afirmado en su sección 'Clases de Economía' con Ángel Expósito.

Para García de la Granja, la otra medida fundamental afecta a la cesta de la compra, "porque tenemos la manía de comer todos los días". Según la experta, es en el IVA de los alimentos donde también se debería actuar, ya que el Gobierno se está convirtiendo en beneficiario de la crisis gracias a la recaudación récord por el IVA de los carburantes.

Tenemos la manía de comer todos los días, ¿no?"

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

Medidas "quirúrgicas" y sin bonificación

Por el momento, el Ejecutivo ha descartado una bonificación general a la gasolina o el gasoil, como la rebaja de 20 céntimos que se aplicó durante la guerra de Ucrania, así como una bajada del IVA de los alimentos. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha hablado de "medidas coyunturales" para la "protección a los más vulnerables" y a los "sectores que están más expuestos, evidentemente, los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero".

Vamos a tener medidas coyunturales, protección a los más vulnerables y a los sectores más expuestos"

EFE La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen

A pesar de descartar cambios en el IVA de los alimentos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puntualizado que si estos se encarecieran, "estamos preparados para ir respondiendo de manera flexible". Por su parte, la vicepresidenta Aagesen sí abrió la puerta la semana pasada a recuperar la rebaja del IVA de la electricidad.

Ronda de contactos con los afectados

Para concretar las medidas, el Gobierno mantiene una intensa ronda de contactos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido este lunes con la patronal pesquera Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Posteriormente, junto al ministro Cuerpo, ha mantenido un encuentro con representantes de la industria alimentaria (FIAB), de fertilizantes y de piensos.

Por la tarde, Planas ha recibido a las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones. Entre las peticiones del sector, como ha expresado Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León, destaca la solicitud de una bonificación para el gasoil agrícola o para los fertilizantes, ya que muchos ganaderos denuncian que en 15 días pagan el gasóleo al doble de precio, una situación que se analiza en el complejo caso económico de Castilla y León.