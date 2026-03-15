"Hay un combustible que solo ha subido un par de céntimos desde que arrancó la guerra de Irán, el precio del GLP en España tiene una revisión trimestral"

Desde el inicio de la guerra de Irán, el precio de los carburantes se ha disparado, con una subida media de casi 7 céntimos por litro, un tema que ha centrado el debate en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE. Sin embargo, como ha explicado el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', a Carlos Moreno 'El Pulpo', existe una alternativa que apenas ha notado la crisis: el gas licuado de petróleo (GLP).

Solo ha subido un par de céntimos desde que arrancó la guerra de Irán"

La razón de esta estabilidad es que, a diferencia del diésel y la gasolina, 'el precio del GLP en España tiene una revisión trimestral' y no diaria. 'Alfonso García' destaca que "solo ha subido un par de céntimos desde que arrancó la guerra de Irán, con una tendencia estable". Esto se debe a que, aunque cotiza en el mercado de hidrocarburos, su mecanismo de fijación de precios lo protege de la volatilidad inmediata que afecta a otros combustibles.

Alamy Stock Photo Estación de GLP, surtidor de gas licuado de petróleo

Ahorro de 3 euros y etiqueta ECO

El ahorro económico es una de las grandes ventajas de este carburante. Mientras que un coche de gasolina necesita de media unos 10 euros para recorrer 100 kilómetros, uno de GLP puede hacerlo por menos de 7 euros, lo que supone un ahorro de unos 3 euros cada 100 kilómetros. Además, los vehículos GLP Bifuel disfrutan de la etiqueta ECO de la DGT, con las ventajas que ello conlleva. Un uso eficiente del vehículo también es clave, ya que se puede ahorrar hasta un 15% de combustible si se evitan frenazos y acelerones bruscos.

El diésel, el más perjudicado

En el contexto actual, 'Motorman' también ha aclarado por qué el diésel ha subido más que la gasolina. Las razones son varias: una mayor demanda industrial y de transporte en Europa, una mayor dependencia del continente del diésel y que el gasóleo 'sube más rápido cuando el crudo sube' por crisis geopolíticas. Esta situación ha llevado a algunos a plantearse soluciones extremas, pero hay que tener cuidado, ya que almacenar gasolina en casa puede costar hasta 3.000 euros de multa.

Cuanto más suba la gasolina, el gasoil o lo que fuere, el gobierno va a recaudar más por impuestos"

Alamy Stock Photo Repostaje de automóviles. Trabajador masculino en una gasolinera llenando un coche con combustible, repostando gas licuado de petróleo, GLP o GNT. Empleado sosteniendo un dispensador de GLP.

Críticas a la presión fiscal del Gobierno

Mientras tanto, el Gobierno de Portugal ya ha actuado estableciendo un descuento temporal de 3,55 céntimos por litro en el gasóleo mediante una rebaja fiscal. En España, sin embargo, la situación es diferente, lo que ha generado críticas. "Cuanto más suba la gasolina, el gasoil o lo que fuere, [...] el gobierno va a recaudar más por impuestos", explicaba el experto. Esta idea la reforzaba el propio presentador, recordando las palabras de Carlos Herrera en COPE sobre que los impuestos se mantienen "arriba del todo" y no se ayuda a la población, ya que la subida del combustible es una mentira para que el Gobierno recaude más.