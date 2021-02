La verdad sobre Podemos y las manifestaciones que destapa Herrera, entre lo más leído de este jueves

Audio

"Esta banda no defienden la libertad de expresión, lo que defienden es que se pueda celebrar la muerte de ETA, no la libertad de expresión. Extrema izquierda alentada por Podemos. Estos antifascistas de las marchas, alborotadores callejeros que se han saltado las medidas covid... El portavoz de ese partido, Pablo Echenique, ha alentado estas protestas. Barricadas, coches hechos cenizas, saqueos, coches con desperfectos, contendores hechos cenizas.... Es decir, los violentos son alegres jóvenes antifascistas que luchan por la libertad de expresión", ha analizado el presentador de 'Herrera en COPE'.

Vídeo

Fabiola Martínez recompone su vida tras separarse de Bertín Osborne. La venezolana ha decidido pasar página y ha comenzado una nueva andadura personal. Fabiola ha decidido matricularse en un máster de doble titulación de Administración y Dirección de Empresas, que combinará con una especialización en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüistica. Además, ha borrado el apellido "Osborne" de sus redes sociales.

En una entrevista este jueves en Europa Press, Fabiola inyecta normalidad a esta última decisión. "Siempre he sido Fabiola Martínez. Lo que pasa es que, en Venezuela, es tradición ponerle el nombre del padre al primogénito. Esto también fue un poco discutible en casa porque Bertín no quería que Kike se llamar como él, a él no le gusta su nombre Norberto. Él no quería, las niñas daban ideas de nombres y al final en cuanto pude fui al registro y lo puse como el primogénito, con el nombre del padre. Son costumbres. Cuando llevaba el apellido de Bertín, la gente me criticaba en redes sociales. Y yo siempre decía que quien me critica no me conoce.", ha explicado.

Los disturbios producidos en Barcelona y Madrid en protesta por la detención y encarcelamiento de Pablo Hasél están en voga esta semana. Las imágenes de los manifestantes tanto en la Ciudad Condal como en la capital española han poblado los medios y las redes sociales, por lo que las opiniones al respecto de lo sucedido están a la orden del día.

La situación no sólo ha generado rechazo por la actitud de los protagonistas de la revuelta, en su mayoría jóvenes. Tampoco se ha pasado por alto la actitud de Podemos con respecto a lo sucedido, ya que sus integrantes se han significado a favor de las protestas en pos, según ellos, de la libertad de expresión.

Que la formación morada haya tomado partido a favor de los partidarios de Hasél también ha motivado un número significativo de críticas. Una de ellas, aunque entre líneas y en base a una cita, la ha protagonizadoArturo Pérez-Reverte.

Susto para Susanna Griso. La presentadora de "Espejo Público", una de las más queridas en nuestro país, ha hecho este miércoles un llamamiento desesperado a través de sus redes sociales para encontrar a su perrita. El animal lleva cuatro días desaparecido y la periodista ha recurrido al poder de las Redes para dar una mayor difusión a su búsqueda y que alguien pueda finalmente encontrarla. En estos momentos, la perrita todavía no ha aparecido pero sus seguidores le han enviado todos los ánimos y esperan que aparezca cuanto antes.

“¿Nos echáis una mano? Se asustó por unos petardos y está perdida. Lleva chip”, ha escrito junto a un cartel en el que aparecen dos fotografías de su perrita Kali, que llegó a su vida a finales de 2020 y que ya estaba completamente adaptada a la familia. La pequeña se perdió el pasado 13 de febrero y desde entonces no han logrado encontrarla.

TVE ha vuelto a ser noticia en las últimas horas a causa de la última emisión del programa 'Cachitos de hierro y cromo', que el pasado martes fue dedicado al género de la música romántica. En este sentido, la artista española Mónica Naranjo ha sido la principal protagonista de esta edición en redes sociales tras la respuesta que dio al programa.

No es la primera vez que el programa provoca cierto revuelo por sus mensajes, tanto en redes sociales como a través de sus conocidos rótulos que nunca han dejado indiferentes a nadie. En este sentido, la pasada Navidad, muchos usuarios quisieron destacar algunos de esos mensajes que a sus juicios estaban fuera de lugar.