Susanna Griso pide ayuda para encontrar a uno de sus seres más queridos: "Si la veis, avisad a los teléfonos"

Susto para Susanna Griso. La presentadora de "Espejo Público", una de las más queridas en nuestro país, ha hecho este miércoles un llamamiento desesperado a través de sus redes sociales para encontrar a su perrita. El animal lleva cuatro días desaparecido y la periodista ha recurrido al poder de las Redes para dar una mayor difusión a su búsqueda y que alguien pueda finalmente encontrarla. En estos momentos, la perrita todavía no ha aparecido pero sus seguidores le han enviado todos los ánimos y esperan que aparezca cuanto antes.

“¿Nos echáis una mano? Se asustó por unos petardos y está perdida. Lleva chip”, ha escrito junto a un cartel en el que aparecen dos fotografías de su perrita Kali, que llegó a su vida a finales de 2020 y que ya estaba completamente adaptada a la familia. La pequeña se perdió el pasado 13 de febrero y desde entonces no han logrado encontrarla.

El motivo por el que la perrita se perdió

Susanna Griso ha decidido utilizar su perfil de Instagram como altavoz para llegar a más gente y entre todos lograr encontrar a su perrita Kali, que desapareció el pasado sábado 13 de febrero. ¿Cómo ocurrió? La perrita escuchó unos petardos y, asustada, se fue corriendo de casa dejando a la presentadora y a su familia con el corazón en un puño. “En La Moraleja, Alcobendas. Asustada por unos petardos lleva arnés, collar y abrigo”, se puede leer en la descripción que han puesto en el cartel para encontrarla.

“No perseguir, si la veis, por favor, avisad a los teléfonos que figuran abajo”, concluye este llamamiento que ha compartido la presentadora en sus redes sociales para encontrar cuanto antes a su perrita, de raza galgo y que llegó a su vida hace poco para llenarla de amor. Es muy asustadiza debido a que antes de que la periodista le acogiese, no tuvo una vida fácil y es desconfiada por lo que pueda pasar, por eso piden encarecidamente que no la persigan y que únicamente avisen rápidamente a esos números de teléfono si la ven por la zona.

La historia de Kali, la perrita de Susanna Griso

“Amor a primera vista. Kali lleva poco tiempo en la Asociación A. L. B. A. . Y no puede ser más buena. Tan elegante y discreta como una bailarina de ballet clásico", escribió Susanna Griso el pasado mes de noviembre, cuando decidió acoger en casa a esta adorable perrita que necesitaba mucho amor. Cabe destacar que uno de los hijos de Susanna Griso es alérgico a los perros, pero aún así decidió dare el hogar que le había faltado hasta ese momento hasta que alguien decida adoptarla. “¿Lo de salir a pasear va en serio? Me temo que hoy hay resistencias”, escribió el pasado mes de enero cuando tuvo que sacarla a pasear en medio de la nieve que cayó en Madrid debido a la borrasca Filomena, algo que parece que no le gustó mucho a la pequeña Kali.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Un invitado de 'Espejo Público' corta a Susanna Griso para lanzar un mensaje a Vicente Vallés: "Cada noche"