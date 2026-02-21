TIEMPO DE JUEGO
Alfredo Relaño, comentarista de Tiempo de Juego, tras la derrota del Real Madrid ante Osasuna: "No se puede estar confiando en Mbappé permanentemente cuando no está bien"
Alfredo Relaño analizó la derrota del equipo blanco en Pamplona, con varios señalados en su análisis.
Duro golpe el que ha recibido este sábado el Real Madrid. Los de Álvaro Arbeloa perdieron por 2-1 en Pamplona ante Osasuna tras un gol de Raúl García de Haro en el minuto 90.
Osasuna se adelantó en el marcador gracias al penalti transformado por Budimir. Pena máxima de Courtois sobre el delantero croata que el colegiado Quintero González tuvo que revisarla en el monitor del VAR.
En la segunda parte, Vinicius igualaba el encuentro tras un jugadón de Valverde, y en el minuto 90, Raúl García de Haro ponía el 2-1 definitivo después de una buena jugada individual. El tanto fue concedido por el VAR porque fue anulado en un primer instante por fuera de juego.
el análisis de alfredo relaño
Alfredo Relaño estuvo comentando el encuentro en Tiempo de Juego y a pregunta de Paco González realizaba la siguiente reflexión del choque: "Me he esperanzado con el principio, con esa salida tan fogosa del Madrid, y esa presión, y ese echarse encima, aún sin remate, pero claro, se ve que no tienen gas para tanto, y luego pues todo ha ido a peor, dentro de que Osasuna ha jugado bien, bravamente, y con un ritmo estable, el Madrid se ha ido desmenuzando".
Para Relaño "los cambios no lo han mejorado, sino todo lo contrario": "Terminamos sin Valverde y con Ceballos es una cosa incomprensible".
Un Ceballos que también protagonista de las críticas de Relaño: "Lleva muchos años en Madrid y no ha dado una vuelta al ruedo es que yo no sé que pinta este jugador ahí".
Por otro lado, Relaño también habló de Mbappé ya que para él "está jugando un poco de mediado, está jugando un poco restado, ese gol que ha metido Vinicius lo ha metido por estar en el sitio donde dos o tres veces antes hemos echado en falta a Mbappé".
"Más vale que se cure y que esté bien que tenerle jugando a medio gas porque Mbappé tiene un buen suplente, que es Gonzalo. No se puede estar confiando en Mbappé permanentemente cuando no está bien", sentenció.