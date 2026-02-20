"Los therians son personas que sienten una conexión emocional, psicológica o espiritual con un animal y esa identidad forma parte de su manera de ser"

El programa La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz y Carlos Márquez, ha puesto sobre la mesa un fenómeno viral del que se habla en todo el mundo: los therians. Este término define a personas que sienten una conexión emocional, psicológica o espiritual con un animal, una identidad que acaba formando parte de su manera de ser y de entender el mundo. Esta nueva forma de identidad se abre paso en una sociedad donde, según datos recientes, España ya cuenta con más de 30 millones de animales domésticos.

¿Qué es un therian y cómo se comporta?

Los therians eligen un animal con el que se sienten profundamente identificados, que puede ser un lobo, un gato, un zorro o un ave. Para expresar esta identidad, se disfrazan y comportan como el animal elegido. Esta práctica incluye el uso de caretas, orejas o colas, artículos que, según se ha comentado en el programa, "en Amazon venden packs para ser Therian de gatos, de zorros, de perros".

El comportamiento va más allá del disfraz. Si la persona se identifica con un perro, puede caminar a cuatro patas y ladrar; si se siente un gato, puede arañar. Buscan emular los sonidos y movimientos del animal que forma parte de su ser, una conexión que les lleva a explorar nuevas formas de expresión en espacios públicos como parques.

El fenómeno therian en el mundo

Esta tendencia ya se está organizando a nivel global. En Argentina, por ejemplo, se ha abierto la que se considera la primera escuela de therians, bautizada como "Firulais", el nombre con el que la "generación Z" se refiere popularmente a los perros en dicho país. Además, se ha anunciado una concentración de therians en Barcelona para los próximos días, lo que demuestra que el fenómeno también tiene presencia en España.

La polémica más reciente ha surgido a raíz de un vídeo viralizado en redes sociales y recogido por medios como Heraldo de México. En él, un taxista de México baja a un therian de su vehículo porque, según sus palabras, "no acepta mascotas". En la grabación, captada por una cámara de seguridad, se ve a una persona disfrazada y pintada como un perro ladrando en el asiento trasero. La situación ha generado un amplio debate y reacciones como la de la propia Pilar García Muñiz, quien expresó en antena: "Creo que se le está yendo a la gente la olla completamente".

Desde el programa de COPE se ha apuntado que no es posible confirmar la veracidad del vídeo, ya que la explicación de la pasajera therian parece "demasiado forzada". Pese a ello, la contundente justificación del conductor, que zanjó la situación afirmando que no llevaba "mascotas", evidencia el choque entre esta nueva forma de identidad y las normas sociales convencionales.