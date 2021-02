El mensaje de Herrera a Podemos y a Echenique por su papel en los disturbios a favor de Pablo Hasél

El periodista Carlos Herrera, presentador de 'Herrera en COPE', ha analizado en su primer monólogo de las seis de la mañana de este jueves analizado el tiempo que va a hacer en las principales zonas de nuestro país, que ya mira en el calendario su primer día de cuaresma.

Asimismo, ha querido analizar los últimos disturbios que se han llevado a cabo en alguna de las ciudades del país, como Madrid y Barcelona, en contra de la encarcelación del rapero Pablo Hasél, quien ha sido condenado recientemente por injurias a la Corona y por enaltecimiento del terrorismo.

La guía de Vacunación del Ministerio de Sanidad

Antes, sin embargo, ha querido repasar la Guía de Vacunación que ha elaborado de nuevo el Gobierno de Sánchez así como la situación epidemiológica de nuestro país. "Ayer 307 fallecidos, es un salto significativo. Una incidencia que ya está en 349,81 casos por cada 100.000 habitantes y la presión hospitalaria va descendiendo", ha explicado Herrera.

Sin embargo, el principal temor que generan estos datos es que las comunidades puedan levantar demasiado rápido las restricciones y cambie la tendencia descendente que llevamos ahora. "Cuál es el miedo, levantar las restricciones pueda trastocar esta tendencia y revertir lo conseguido. Pero lo principal de la vacunación es tenerlas", ha sentenciado. En este sentido, Herrera ha explicado que lo necesario es tener vacunas. "De la vacunación sabemos que tú puedes tener muchos planes y logística, pero si no te dan vacunas... el Ministerio ni las consejerías.... no pueden hacer nada. Está bien hace Guía de Vacunación, pero con vacunas", ha dicho.

En este sentido, además, ha querido explicar cómo se va a llevar a cabo el nuevo plan de vacunación, ya que ahora va a funcionar en función de la edad y no por grupos riesgo para agilizar el proceso. "Por grupos de riesgo, los alérgicos, los enfermos de bronquitis, de cáncer... es más difícil agruparlos, y en la necesidad de mayor velocidad se irán tomando medidas", ha explicado.

El papel de Podemos en las manifestaciones

Sin embargo, en clave política lo principal ha venido de las manifestaciones que se han vivido esta última noche en las principales capitales del país. "Chusma que aterroriza a todo el que puede alentado por Podemos. Gente ansiosa de Podemos, antisistemas, hijos de la batasunización, de sectores ciudadanos", ha arrancado explicando.

Además, Carlos Herrera ha recalcado que estos radicales no defienden la libertad de expresión y que están alentados por Unidas Podemos. "Esta banda no defienden la libertad de expresión, lo que defienden es que se pueda celebrar la muerte de ETA, no la libertad de expresión. Extrema izquierda alentada por Podemos. Estos antifascistas de las marchas, alborotadores callejeros que se han saltado las medidas covid... El portavoz de ese partido, Pablo Echenique, ha alentado estas protestas. Barricadas, coches hechos cenizas, saqueos, coches con desperfectos, contendores hechos cenizas.... Es decir, los violentos son alegres jóvenes antifascistas que luchan por la libertad de expresión", ha analizado el presentador de 'Herrera en COPE'.

