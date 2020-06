El necesario mensaje de Mónica Naranjo sobre el amor y la autoestima en 'El Hormiguero'

Pablo Motos parece que busca convertirse en un gurú de la inteligencia emocional con sus charlas emocionales en 'El Hormiguero'. Sin embargo parece que una invitada en 10 minutos ha sabido dar con la tecla de lo que es un buen consejo.

Ella es Mónica Naranjo. La talentosa cantante visitaba, vía videollamada. 'El Hormiguero' para presentar su último trabajo, 'Les Quatre Saisons', el segundo volumen de Mes Excentricitès que verá la luz el próximo 26 de junio. Como a cada invitado, Motos quiso saber como había vivido el confinamiento la artista catalana: "A veces también no hacer nada es hacer mucho", reflexionaba Mónica sobre el hecho de la necesidad de parar de vez en cuando, pensar y dedicar tiempo a las cosas importantes.

A partir de ahí el propio Pablo y sus colaboradores comenzaron a bromear sobre el título de su nuevo trabajo, un título en francés y que contiene versiones de canciones como 'Creep' de Radiohead: "Como me crié en la frontera y allí también se habla francés, pues quise cambiar, hacer algo diferente".

“La vida no se trata de sobrevivir si no de vivir” @monicanaranjo#LatreNaranjoEHpic.twitter.com/L7anjKNlbY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 18, 2020

Las reflexiones necesarias de Mónica Naranjo sobre la autoestima y el amor

Tras poner un adelanto de su nuevo videoclip, en el programa se quedaron con el estribillo pegadizo. Aprovechando la letra de la canción Pablo Motos quiso saber "¿Qué hace Mónica Naranjo cuando se siente una mierda?". No pudo estar más acertada la artista de Figueras: "Gracias a Dios, hace mucho tiempo que no me siento una mierda. El paso de los años nos enseña muchísimo. Es cuestión de equilibrio y de orden. Nos olvidamos muchas veces de nosotros mismos y ahí es cuando empiezas a sentirte mal. Al olvidarte de ti, no puedes dar lo mejor y es entonces cuando llegan las frustraciones. No estamos pendientes de quién es el verdadero protagonista de nuestra vida que somos nosotros mismos", decía muy acertadamente.

También se puso sobre la mesa como su mítica canción 'Sobreviviré' se había convertido en uno de los himnos del confinamiento, sin embargo la artista también reflexionó sobre el significado de esa palabra: "Cuando sobrevivimos, dependemos de los demás. Cuando vivimos, es cuando realmente depende la vida nosotros mismas".

Finalmente, Motos quiso buscar las cosquillas de Naranjo recordándole su papel presentando programas sobre el amor como 'La isla de las tentaciones', y le preguntó si a partir de ahora iba a ser más complicado encontrar el amor para las personas de más de 40 años: "A ver, no flipemos. Esto es un momento en la vida que desgraciadamente recordaremos muchos de nosotros dentro de 20 años porque lo que ha pasado ha sido algo insólito. Pero solo es una pausa en el camino. A mí me da buen rollo salir a la calle y ver que las personas están venciendo este miedo que tanto hemos pasado durante los últimos días. La gente empiezan a disfrutar, a compartir momentos, a estar más juntitos. Si dos personas se aman, van a pasar del coronavirus y van a intercambiar saliva", terminaba sonriendo.

