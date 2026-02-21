Poli Rincón habla claro de la derrota del Real Madrid contra Osasuna y apunta al culpable: "Hay unos jugadores que sostienen al equipo y no puedes cambiarlos; para mí, Arbeloa se ha equivocado y ha perdido el partido"

El Real Madrid cayó por 2-1 ante Osasuna en El Sadar, en la jornada 25 de La Liga, en un duelo decidido en el último suspiro por Raúl García de Haro. El resultado aprieta la lucha por el liderato y da impulso a un FC Barcelona que deberá ganar al Levante.

LA DERROTA DEJA EL LIDERATO EN EL AIRE

Tras un inicio espeso, Osasuna creció a partir del minuto 25 con un activo Ante Budimir, que avisó con un disparo lejano y un cabezazo detenido por Courtois. Poco después, otro testarazo del croata se estrelló en el poste.

El Madrid respondió con intentos de Alaba y Mbappé, pero el encuentro cambió por un error defensivo: en un balón dividido, Courtois rozó a Budimir y, tras revisión del VAR, el árbitro señaló penalti. El propio delantero transformó el 1-0 antes del descanso.

Cordon Press Los jugadores de Osasuna celebran la victoria ante el Real Madrid

La segunda parte arrancó sin brillo hasta que Arbeloa movió el banquillo. Mbappé marcó un gol anulado por fuera de juego, pero en el 73’ Vinícius empató a bocajarro tras una gran acción de Valverde. Cuando el empate parecía definitivo, en el minuto 90 Raúl Moro asistió a Raúl García de Haro, quien eludió a dos defensas y batió a Courtois. El VAR validó el tanto y selló la victoria rojilla.

EL DURO ANÁLISIS DE POLI RINCÓN

Poli Rincón, tras el pitido final, analizó en la retransmisión de Tiempo de Juego la primera derrota en Liga del Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que podría perder el liderato si el FC Barcelona vence este domingo al Levante.

Cordon Press Arbeloa da instrucciones a sus jugadores durante el Osasuna - Real Madrid

"Creo que el partido lo ha perdido el entrenador. Para mí lo ha perdido Arbeloa total y absolutamente", empezó diciendo. Y agregaba seguidamente: "Es verdad que el equipo se había desconectado ya en la primera parte. Ha perdido el orden, el sentido y la idea de juego. Pero tiene calidad y unos jugadores muy buenos que sostienen al equipo, como Tchouaméni, Camavinga y Valverde".

Poli Rincón iba más allá y explicaba: "Si el partido se desarrolla así, tú no puedes quitar a Valverde bajo ningún concepto y luego sacar a Gonzalo para ponerlo de extremo derecho porque no te sirve para nada. Y si a eso le sumamos el cambio de Camavinga, pues el equipo se ha hundido".

Para finalizar, el comentarista señalaba: "El equipo no ha merecido ganar porque Osasuna a sido superior en gran parte del partido. Y eso, el Real Madrid no se lo puede permitir. Y, para terminar, repito que Mbappé y Vinicius no pueden jugar juntos. Te sobra uno de los dos y Arbeloa tendrá que tomar la decisión tarde o temprano".