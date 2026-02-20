Manolo Lama, sobre el racismo a Vinicius: "Como sancionen a Prestianni sin pruebas, y yo creo que le van a sancionar, van a abrir la caja de Pandora en el mundo del fútbol"

La polémica por el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr. durante el partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid ha vuelto a poner el foco sobre una lacra que sigue presente en el fútbol. El incidente, ocurrido el pasado martes en el Estadio da Luz después de que el brasileño marcara un gol, provocó que el partido se detuviera durante diez minutos y que se activara por primera vez el protocolo de racismo por un enfrentamiento entre dos futbolistas, y no con el público. La situación ha sido analizada por el periodista Manolo Lama en el programa ‘La Linterna’ de COPE, donde ha advertido sobre las posibles consecuencias.

La acusación de Vinicius

Según se recogió en la retransmisión de ‘Tiempo de Juego’, Vinicius acudió inmediatamente al árbitro para denunciar que Prestianni le había llamado "mono". La reacción del jugador del Real Madrid fue instantánea, mientras que el futbolista argentino, según el análisis de Lama, “se queda parado, se queda quieto, como diciendo, me han pillado”. Para el periodista, esta es la prueba que “delata que, evidentemente, algo le dijo”. Aunque las imágenes no son claras porque el jugador del Benfica se tapa la boca con la camiseta, la versión del brasileño ha sido respaldada por sus compañeros, como Mbappé, quien afirmó que “no podemos aceptar que un jugador que juega en la mejor competición de Europa se comporte así”.

Alamy Stock Photo Gianluca Prestianni (S.L.Benfica) Gianluca Prestianni de Benfica se enfrenta a Vinicius Junior e intenta provocarlo Vinicius Junior (Real Madrid) durante el partido de play-offs KO de la UEFA Champions League 2025-26 entre Sport Lisboa e Benfica y Real Madrid en el Estadio da Luz

Las versiones contradictorias y la falta de pruebas han marcado el caso desde el inicio. El propio Prestianni ha ofrecido varias explicaciones, desde que le llamó “maricón” hasta que dijo “hermano”. Manolo Lama cree que “cuando te pillan, das 14 versiones y ninguna va a ser la verdad”. La UEFA ha abierto una investigación, pero la ausencia de una prueba fehaciente complica la resolución. El Real Madrid ha aportado todo el material del que disponía, mientras que el jugador del Benfica ha intentado defenderse, tal como se recogió en la versión de los hechos que dio en su Instagram.

Una sanción que sentaría precedente

El periodista deportivo se muestra convencido de que la UEFA “va a meter mano y va a tomar una decisión dura y va a escarmentar”. Lama recuerda un precedente similar en el que un jugador de un equipo checo fue sancionado con diez partidos “sin tener la prueba”, basándose en el testimonio de un compañero cercano. Sin embargo, advierte del riesgo que esto supone: “Como sancionen sin prueba, no sé yo la caja de Pandora que van a abrir en el mundo del fútbol”, ha afirmado de forma contundente.

Alamy Stock Photo Álvaro Carreras del Real Madrid CF (L), Eduardo Camavinga del Real Madrid CF (L), Vinicius Junior del Real Madrid CF (L), Gianluca Prestianni del SL Benfica (L), Antonio Ruediger del Real Madrid CF (C), Leandro Barreiro del SL Benfica (C), Andreas Schjelderup del SL Benfica (C), Samuel Dahl del SL Benfica (R) y Tomás Araujo del SL Benfica (R) en acción durante la Liga de Campeones de la UEFA Partido de ida del play-off del KO 2025/26 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz

La controversia también ha sido alimentada por las declaraciones del entrenador del Benfica, José Mourinho, quien calificó a Vinicius de “provocador”. Sobre este punto, Lama es claro: “Tú puedes ser un provocador, pero, aunque seas un provocador, tú no puedes recibir un insulto racista”. Aunque el periodista reconoce que el brasileño “muchas veces se equivoca”, insiste en que el insulto racista “tiene que ser castigado”. Una opinión en la línea de la defensa que exfutbolistas como Arbeloa han hecho del jugador del Real Madrid.

Vinicius, de nuevo en el foco

Este incidente no es un hecho aislado en la carrera de Vinicius Jr., quien se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol. Desde el año 2021, el jugador ha sido objeto de numerosos ataques racistas. Entre los casos más recordados se encuentran los insultos en Mestalla, que resultaron en una condena de ocho meses de cárcel para tres seguidores, o el muñeco colgado en la previa de un derbi contra el Atlético de Madrid. Manolo Lama ha señalado que, si bien existe racismo en el fútbol español, no es “mayoritario”, pero sí persistente, como demuestran los gestos que dos seguidores del propio Benfica le dedicaron al brasileño en el mismo partido.