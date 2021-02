El retrato definitivo de Iglesias por Herrera tras su última polémica, entre lo más leído de la semana

Audio

Mientras tanto Sánchez saldrá y dirá esas tonterías, esos eslóganes infantiles que dice de redicho y de fatuo, pero no dirá nada más. Pablito llegará, se montará en los 5 coches que supongo que le esperaron también en el AVE ayer, 5 coches, para llevarle a Galapagar se bajará y le dirá al su, lo que sea, “pero Cari como estuve ayer madre mía, qué maravilla, todos los fachas me dicen que soy malo”. “Esto es, pues estoy súper orgullosa de ti, hombre, eres un superhéroe…”. Él sabe, como cualquiera lo que le llevo diciendo varios días, que la única anomalía democrática grave de España se llama Pablo Iglesias y es Podemos, eso le quitaba el sueño al ‘doctor Calamidad’ y ahora por esa mezcla de necesidad y falta de escrúpulos se lo come con patatas y se lo comerá el tiempo que haga falta.

Paz Herrera alcanzó la fama por convertirse en una de las ganadoras del bote de 'Pasapalabra'. Esta cántabra ganó 1,3 millones de euros. Pero su carrera en los concursos televisivos no acabó ahí pues ahora también participa en 'El Cazador' para hacerse con el agraciado premio.

Herrera ha concedido una entrevista a El Confidencial para hablar sobre el dinero que tuvo que pagar a Hacienda tras ganar el bote. “Durante mi etapa en Pasapalabra se bromeaba mucho con eso, con que íbamos a ir a medias Hacienda y yo, porque en aquel momento era el 48%, pero es que a mí me tocó pagar el año que más se pagaba en Cantabria". Y continuaba: "Estamos hablando de una diferencia del 6% frente a lo que han pagado otros, y eso en cifras tan altas pueden ser 100.000 euros. Pero bueno, es así, el que más gana, más aporta. Eso quiere decir que estás ganando mucho, así que siempre es mejor pagar mucho que pagar poco”.

'Pasapalabra' sigue siendo líder de audiencia en su franja horaria, pero ha perdido dosis de emoción desde la eliminación de Luis de Lama. Los seguidores del concurso presentado por Roberto Leal ya saben de antemano que Pablo Díaz ganará en la prueba final del rosco a su contrincante, que en los últimos programas ha sido Marta.

El presentador habitual de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha entrado este lunes al que es sus programa habitual para explicarle a su sustituta, Nuria Roca, cuál es el punto débil de su labor como presentadora durante estos días que él está ausente.

Pablo Motos ha dejado temporalmente de presentar el espacio de prime time deAntena 3 durante estos días después de que haya dado positivo en coronavirus. Un motivo por el cual le ha obligado a apartarse por primera vez de la pequeña pantalla en mitad de temporada, algo que no había ocurrido desde que el presentador comenzase con este programa en Cuatro en el año 2006.

'Pasapalabra', el histórico concurso presentado cada tarde de lunes a viernes en Antena 3 por Roberto Leal, está de aniversario este 2021 por su 20 aniversario. El concurso se ha convertido en seña de identidad de nuestra televisión, tanto en su dos etapas en Antena 3 como en Telecinco, y por ello Atresmedia emitirá un programa especial en el que aparecerán importantes rostros de la historia del programa como Silvia Jato o Jaime Cantizano.

El concurso regresaba el pasado año a Antena 3 después de un tiempo en la sombra tras su salida sorpresa de Telecinco, durante todo ese tiempo, los rumores que circulaban sobre el programa eran muchos, ya que al principio no se conocían datos sobre quién podría ser el presentador y en que espacio de la franja de programación de Antena 3 iría colocado, ya que incluso se habló de que algunos de los otros dos concursos de la casa, '¡Boom!' o 'Ahora Caigo' podrían verse afectados por la llegada del programa. Al final todo se pudo encajar y el concurso presentado por Roberto Leal se ha convertido en un auténtico puntal para la casa, ya que los datos de audiencia que cosecha lo demuestran.