Pablo Motos destapa el talón de Aquiles de Nuria Roca como presentadora de ‘El Hormiguero’: “Terrible”

El presentador habitual de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha entrado este lunes al que es sus programa habitual para explicarle a su sustituta, Nuria Roca, cuál es el punto débil de su labor como presentadora durante estos días que él está ausente.

Pablo Motos ha dejado temporalmente de presentar el espacio de prime time deAntena 3 durante estos días después de que haya dado positivo en coronavirus. Un motivo por el cual le ha obligado a apartarse por primera vez de la pequeña pantalla en mitad de temporada, algo que no había ocurrido desde que el presentador comenzase con este programa en Cuatro en el año 2006.

Pablo Motos regresa a la televisión

Sin embargo, aunque Pablo Motos haya dado positivo en coronavirus, su estado de salud ha sido bueno en todo momento. Así lo ha querido ir transmitiendo él a través de su perfil de Instagram, donde daba noticias de cómo estaba. Para tranquilizar a sus seguidores más fieles, el célebre presentador también entró en directo para anunciar el motivo por el cual se tendría que ausentar al menos diez días.

¡Pablo Motos es negativo! ¡El jueves estará de nuevo con nosotros! #GuzmánEHpic.twitter.com/YuRgfx8xfu — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 8, 2021

Este lunes, sin embargo, el tono que ha empleado ha sido bien diferente, y es que uno de los motivos por los cuales ha entrado al programa en directo es para anunciar su fecha de regreso, que será este mismo jueves, después de que el presentador haya dado negativo en coronavirus."Buenas noticias, estoy negativo ya. Estoy perfecto, no paran de hacerme cosas. Lo del test anal, lo veo venir... tengo que mantener la cuarentena, pero el jueves ya puedo hacer el programa", ha querido anunciar él de primera mano a sus espectadores.

El talón de Aquiles de Nuria Roca

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que Pablo no le haya puesto coletilla a la etapa en la que Nuria Roca le ha sustituido al frente del programa, que al igual que Pablo, se ha tenido que atrever a hacer de todo en pleno directo.

Aunque ha destacado su buena labor, ha habido un punto que se le ha resistido a la presentadora: "Te quiero con locura, te veo todas las noches, pero te tengo que decir que el baile que has hecho con las Twin Melody...", ha dicho Pablo Motos, haciendo referencia a un baile que han hecho durante el programa.

Nuria, que lo ha aceptado, ha reconocido que no ha nacido para el baile. "No hace falta que lo recalques Pablo, no hay manera, mira que lo intento, pero... no he nacido para eso... es terrible. Pero y las ganas que le pongo, qué", le ha contestado, quedándose en una anécdota curiosa.

