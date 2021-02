Luis de Lama desvela el origen de su relación con Pablo Díaz: "Antes de 'Pasapalabra'..."

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, ya que ha obtenido grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, ha conseguido que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

A pesar de su éxito, el espacio ha generado varias polémicas en los últimos meses. El público está tan pendiente de lo que sucede durante el programa que no se le escapa ni un cambio, por muy pequeño y disimulado que sea. Asimismo, la audiencia no tarda en comunicarlo por las redes sociales y manifestar su opinión al respecto. La mayoría de los comentarios iban dirigidos a la rivalidad entre Pablo Díaz y Luis de Lama, dado que la audiencia siempre se encontraba expectante ante el comportamiento de ambos.

Sin embargo, esta "batalla" terminó hace un par de semanas con la eliminación de Luis. El participante quedó eliminado al fallar la letra 'F': "Capa externa del sol formada por gases que emiten luz". El mítico concursante respondió "fóculo" y falló, ya que la respuesta correcta era "fotosfera". Este error supuso un varapalo tanto para el participante como para la audiencia y el equipo del espacio, quienes se despidieron entre lágrimas.

Se acabo la participación de Luis en pasapalabra ,pierde la silla azul pic.twitter.com/aDI9akOHXn — ����@lebiram������ (@lebiram34980787) January 26, 2021

Dado el revuelo de su participación, desde su expulsión, Luis ha recorrido todos los medios de comunicación para hablar de su experiencia durante el debut del concurso en el canal de Atresmedia. "Estoy alucinando por toda la repercusión. Estoy encantado por el cariño que me está dando la gente y que me digan que me quieren volver a ver en Pasapalabra", comenzó diciendo en una entrevista para 'Marca'.

"Se me han pasado volando. Grabando todas las semanas, cuando me quise dar cuenta llevábamos ya más de 40. Roberto Leal me decía los programas que llevábamos y era increíble. El rosco es al final como el Trivial. Llegaba al rosco pensando que podía contestar a las 25. Era un reto para mí el rosco", declaró Luis.

Asimismo, contó como decidió presentarse como concursante al espacio: "Fue por casualidad. Una amiga de mi mujer vio un anuncio de un concurso y necesitaba una pareja. Me preguntó que si quería ir con ella y me apunté. Fuimos, ella se quedó bloqueada y yo me lo pasé muy bien. A partir de ese momento pensé que esto me gustaba. Luego llegó Pasapalabra y hasta hoy. Ahora mismo lo que quiero hacer es ordenar todo el material que tengo para estudiar, rendir al máximo y si tengo la suerte de que me llamen de nuevo para participar, estar preparado y cumplir mi objetivo que es llevarme el bote".

¡Se despide un GRAN concursante de #Pasapalabra! ��@LuisDLama manda este cariñoso y emocionante mensaje de agradecimiento a los seguidores de @PasapalabraA3 ❤



�� ¡Gracias por todo tu esfuerzo y dedicación al programa, Luis! �� https://t.co/7hsPQfWnoq#Pasapalabra180pic.twitter.com/1gkEugbf4D — antena 3 (@antena3com) January 26, 2021

"El que se quiera apuntar a Pasapalabra tiene que hacer esto: Primero verse todos los roscos que hay. Una vez que te los has visto te apuntas todas las palabras que no te sabes. Una vez que lo tienes te coger el diccionario de la RAE y el María Moliner y empiezas a mirar palabras que no has escuchado normalmente. Después está la parte de estudiar fuera. Ahí miras de qué ha ido tirando el concurso en programas anteriores. Al final te das cuenta que tienes que estudiar todo. Pintores, geografías, atletas...", explicó sobre cómo se preparaba para las pruebas..

Su relación con Pablo Díaz

"Llevo desde 2016 preparándome con unas rutinas. Esto no se trata de pegarte un atracón. Se trata de llevarlo estudiado desde el principio. Una vez que estás concursando sí dedicas todo tu tiempo en estudiar", agregó. "No debería decirlo, pero donde estoy más flojo es en arte. En literatura, pintura, escultura... Luego es también interés. A mí me gusta la Geografía, la Historia...", reconoció.

Por otro lado, quiso responder a todas las polémicas y habló de su relación con Pablo, su rival durante 84 programas: "Me considero amigo suyo. Hasta ayer estábamos hablando por WhatsApp. Nos mandamos capturas de palabras que no han salido. Nos conocíamos de antes de Pasapalabra y en el programa hemos fortalecido la relación. Siempre he dicho que Pablo no es mi rival, es el rosco. De buscar un rival, serían los guionistas de Pasapalabra que son los que buscan las palabras".

"Siempre he dicho que para mí Pablo es como Real Madrid en mayo, a punto de jugar la Champions. Me refiero a preparación. Y yo soy más como el Alcoyano en pretemporada. Que puedo pintarte la cara, pues alguna vez pueda. Pero lo normal es que gane él. Por eso espero regresar ya con mi pretemporada, en mayo y para jugar la Champions", sentenció tras asegurar que le "gustaría" volver a 'Pasapalabra', "pero con tiempo para prepararse".