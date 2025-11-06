Santi Cañizares cuestiona la polémica falta sobre Szczesny que salvó al Barcelona de perder frente al Brujas: "No es tan clara"

La arriesgada salida de Wojciech Szczesny ante el Brujas, que estuvo a punto de costarle un gol al FC Barcelona en la Champions League, ha generado un intenso debate. El exportero Santi Cañizares ha ofrecido su particular visión en los micrófonos de El Partidazo de COPE, que presenta Juanma Castaño, y ha puesto en duda que la acción fuese tan evidente como para anular el tanto.

Durante el análisis de la jugada, Cañizares ha admitido que, bajo su criterio, la acción es sancionable, pero con matices importantes. "Para mí es falta, pero no tan clara como lo ve la mayoría de la gente", ha asegurado el exguardameta. Según su visión, se trata de una de esas jugadas grises que pueden ser interpretadas de diferentes maneras en directo.

El VAR y la valentía arbitral

Cañizares ha recordado que el colegiado del encuentro, en primera instancia, concedió el gol al Brujas. "El árbitro dio gol por lo que vio en el campo, y fue el VAR el que le llamó para verlo en la pantalla", ha señalado. Es en este punto donde introduce el factor de la presión, al afirmar que "no suelen ser los árbitros valientes para que una falta que no es muy clara, ir al VAR y rectificarlo".

La conversación también ha traído a la memoria una acción similar ocurrida tiempo atrás, el choque entre Karim Benzema y Gianluigi Donnarumma en un partido de Champions. Además, Cañizares ha insistido en que, por norma general, los porteros no siempre reciben la protección que se espera en este tipo de lances. "Al portero, cuando le hacen gol y el estadio canta, no siempre le pitan las faltas", ha concluido.