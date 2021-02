Herrera pone en evidencia el plan de vacunación del Gobierno, entre lo más leído de este lunes

Audio

"Este lunes el informe COPE irá desgranando el momento actual de la vacunación. El 34% de los vacunados en España ya han recibido las dos dosis, y hay cerca de 1 millón de personas pendiente de recibir la segunda. ¿Quiere decir esto que llegamos al verano con el 70% de la población vacunada? Ni de broma. Lo más sangrante es que este Gobierno tenga esa adversión animal biológica a decir la verdad a la gente. Por qué siguen insistiendo, si eso es imposible, que no nos mientan, que no nos vendan una burra. Hasta abril la Unión Europea un total de 40 millón de dosis, por eso en el caso de España es imposible que lleguemos hasta el 70% de la vacunación hasta finales del 2022", ha denunciado.

El ente público RTVE, en el que se emite el reality 'Masterchef Junior', ha tomado cartas en el asunto sobre una de las grandes polémicas que rodeaba a la última edición del programa. Concretamente lo ha anunciado a través de un comunicado después de que fueran varios los usuarios que se quejasen a través de las redes sociales, no sólo por los comentarios de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz o Samantha Valleja-Nágera, sino por los de los propios concursantes.

cope.es

Tras varios avisos por parte de Cavadas, un año después, el tiempo le ha dado la razón respecto a la peligrosidad de la Covid-19. Asimismo, se ha demostrado que el cirujano valenciano tenía razón y que sus correcciones ante las palabras de Simón eran ciertas. Es por esto por lo que muchos también destacan como mala la función del director del centro de Alertas y Emergencias del Gobierno.

Después de pasar por un confinamiento domiciliario, un Estado de Alarma y constantes restricciones, las que se mantienen a día de hoy, en España se han registrado ya más de 2,74 millones de contagios de coronavirus y 58.319 como consecuencia de la pandemia. Así lo ha comunicado el propio Ministerio de Sanidad, las mismas personas que hace doce meses prometían que todo se quedaría en nada y contradecían las palabras de Cavadas.

Tras el adiós de Luis de Lama, después de 84 programas, empiezan a entrar nuevos concursantes para luchar por 'El Rosco' junto a Pablo Diaz. El viernes, 29 de enero, Pablo se enfrentó a Marta Terrasa, que tras vencer a César en la silla azul pudo disfrutar del rosco final.“Ahora más tranquila, pero no tanto cada vez que pienso que luego me tengo que enfrentar a Pablo en el rosco final”, anunció al saber que era la nueva participante. En el programa 183, Pablo se alejó del bote de 'Pasapalabra', que ascendía a 1.180.000 euros, con 23 aciertos, un único fallo y una sin responder, mientras Marta con los nervios y el poco tiempo no pudo hacer mucho más.

Ya ha pasado un año desde que se detectó el primer caso de coronavirus en España, sin embargo, los contagios no han dejado de aumentar y nos encontramos en plena tercera ola. A pesar de haber puesto ya en marcha el plan de vacunación, la pandemia sigue cobrándose vidas humanas.

Es por esto por lo que, como a diario, este lunes, la pandemia ha vuelto a acaparar el debate de 'El Programa de Ana Rosa'. "Son días terribles para miles de familias, padres, hermanos y amigos que lloran la muerte de seres queridos fundamentales en sus vidas", ha comenzado diciendo Ana Rosa Quintana, marcando así el comienzo del programa.

La conductora del espacio de Telecinco se ha mostrado muy apenada, ya que, tal y como ha asegurado, ha recibido "más de cuatro noticias terribles" este fin de semana. Asimismo, ha confesado que le ha resultado muy duro no poder acompañar a sus familias en un momento tan complicado.