"Antes de 2010 un jubilado alemán en España vivía a todo tren, pero eso se acabó; ahora tienen un plan para los 'boomers' y la próxima generación de pensionistas"

El debate sobre cómo incentivar el ahorro en España ha cobrado nueva vida con la propuesta del Gobierno de crear una cuenta con incentivos fiscales. En este contexto, durante el programa 'Herrera en COPE', la periodista Sofía Buera ha explorado diferentes modelos junto al economista Fernando Trías de Bes y la corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, cuyo testimonio sobre el sistema alemán ofrece una perspectiva reveladora sobre la planificación a largo plazo.

El modelo alemán: 10 euros al mes para la jubilación

Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, ha explicado el plan que Alemania pondrá en marcha de forma inminente. Se trata de una cuenta bancaria individual en la que el estado alemán va a ingresar dinero, concretamente 10 euros al mes, para cada niño desde los 6 hasta los 18 años. Una característica clave es que "el dinero no va a poder disponer nadie de él, ni los niños ni los padres", ya que permanecerá en la cuenta, generando beneficios, hasta la edad de jubilación del niño. Además, la cuenta está abierta a que familiares puedan realizar ingresos adicionales.

Alamy Stock Photo Un jubilado alemán pasea perros en Granada

El objetivo principal de esta medida es "apuntalar las pensiones de jubilación", según ha detallado la corresponsal. En la sociedad alemana existe un consenso claro de que el sistema actual no es sostenible. "Estas pensiones que vemos ahora de jubilación, el estado alemán, la sociedad alemana en general tiene muy claro que eso es cosa del pasado", ha afirmado Sánchez. Esta iniciativa busca reforzar el pilar privado del sistema de pensiones y crear una cultura de inversión personal desde la infancia.

Una cultura de ahorro arraigada

La medida del Gobierno alemán no surge en el vacío, sino que se apoya en una sólida cultura financiera ya existente. Rosalía Sánchez ha compartido anécdotas que lo demuestran, algo que en España resulta "impensable". Ha relatado que conoce "alemanes de mi generación, de los boomers, que cuando tenían 17 años ya tenían un fondo de pensiones", y ha añadido un ejemplo aún más llamativo: "Conozco alemanes a los que, el día de su bautizo, su abuelo lo que le regaló fue unas acciones de bolsa con las que más tarde se pagaron sus estudios".

Conozco alemanes a los que, el día de su bautizo, su abuelo lo que le regaló fue unas acciones de bolsa con las que más tarde se pagaron sus estudios" Rosalía Sánchez Corresponsal en Berlín

De vuelta a la realidad española

Ante este panorama, la pregunta sobre la viabilidad de un plan similar en España es inevitable. El economista Fernando Trías de Bes se ha mostrado escéptico, señalando que en España "a nivel político es mucho más rentable hacer cheques bebé". Según el experto, este tipo de políticas a largo plazo no ofrecen el "rédito político" inmediato de las ayudas directas. Por ahora, el único plan con el que cuentan los niños en España es el que sus propias familias puedan crear, como las tradicionales cuentas de ahorro que algunos padres abren al nacer sus hijos.