El conocido pasado televisivo de la rival de Pablo Díaz en 'Pasapalabra' que se estrenó con este patinazo

Tras el adiós de Luis de Lama, después de 84 programas, empiezan a entrar nuevos concursantes para luchar por 'El Rosco' junto a Pablo Diaz. El viernes, 29 de enero, Pablo se enfrentó a Marta Terrasa, que tras vencer a César en la silla azul pudo disfrutar del rosco final.“Ahora más tranquila, pero no tanto cada vez que pienso que luego me tengo que enfrentar a Pablo en el rosco final”, anunció al saber que era la nueva participante. En el programa 183, Pablo se alejó del bote de 'Pasapalabra', que ascendía a 1.180.000 euros, con 23 aciertos, un único fallo y una sin responder, mientras Marta con los niervos y el poco tiempo no pudo hacer mucho más.

El fallo de la nueva concursante de 'Pasapalabra' en el rosco

La nueva concursante, Marta Terrasa, obtuvo 19 aciertos, tres fallos y dejó otras tres sin contestar. En este programa se ha visto superada por el veterano, Pablo Díaz. El primer fallo de la participante se relacionaba con la Religión. Roberto Leal, con la letra "J", le preguntó el tiempo intermedio entre el noviciado y la toma de votos definitivos. En ese momento, que era la primera ronda, Marta decidió pasar. Hasta el momento, tenía un total de ocho acertadas y un error.

En la segunda ronda, Marta se decantó por "juvenado", que como bien explicó el presentador esa palabra hace referencia al tiempo que pasan los religiosos despues de la toma de votos, pero no era lo que le había pedido el presentador. La palabra correcta era "juniorado". La concursante se quedó con 18 aciertos, dos fallos y diez segundos para terminar el rosco.

Por ejemplo, la etapa de Juniorado de las Siervas de María abarca seis años, es decir, desde el final del Noviciado hasta los votos perpetuos, y está dividida en dos periodos: dos años de Juniorado Intensivo y los cuatro años siguientes en los que la Juniora tiene la oportunidad de experimentar y vivir plenamente la vida.

Durante este tiempo, la Juniora renueva los votos temporales cada año y tiene como finalidad el continuar, profundizar y completar la formación del Noviciado que le ayude a adquirir la madurez en todos los aspectos.

La primera etapa la cursan en los dos primeros años de votos temporales. En este tiempo la Juniora se dedica a una intensa formación humana y religiosa que se fortalece con la vivencia y práctica de la misión con los enfermos. Cuando finaliza el Juniorado Intensivo tiene que continuar su tiempo de prueba y formación, y así afirmar el amor a su vocación con la segunda etapa.

Marta ya probó suerte en 'Pasalapabra' en la etapa de Christian Gálvez

Cuando la nueva concursante entró a participar en el programa 183, los espectadores comentaron en las redes que no era la primera vez que Marta estaba en 'Pasapalabra'. Muchos de los twitteros expresaron su enfado por volver a llevar a la misma concursante otra vez, en cambio, otros se alegraban de verla participando de nuevo con mensajes como "no le fue nada mal" o "promete".

Nueva concursante no, exconcursante de Pasapalabra, ya estuvo en 2013 y no le fue nada mal #Pasapalabra183pic.twitter.com/xI02eXfb1Q — Y♡LY �� SEDN (@yolanda_2109) January 29, 2021

Es la tercera vez que concursa. Se enfrentó a Paz y a Jero — SONIA NAVARRO (@SONIANAVARRO11) January 29, 2021

Un muestra más de que pasapalabra está trucado... esta señora ya estuvo. — Crisme (@CrisMe98) January 29, 2021

El adiós de Luis de Lama

El 26 de enero, Luis de Lama y Pablo Díaz se separaron definitiviamente. Pasapalabra anunciaba en su cuenta de Twitter que el duelo llegaría al final el pasado martes. El concurso de Antena 3 vivió un día histórico en la rivalidad entre ambos. El esperado desenlace se produjo con el adiós a Luis, después de 84 programas.

Tras uno de los duelos más largos vividos, Luis de Lama perdió la silla azul, por lo que tuvo que abandonar el programa. Todos los espectadores le aplaudieron y le enviaron muchos mensajes de ánimo en las redes sociales por el excelente concurso que ha hecho. También, el presentador del programa de Antena 3, Roberto Leal, quiso decirle unas palabras: "Esto podía pasar, sabíamos que iba a pasar algún día, es lo que tiene 'Pasapalabra'. Yo te quiero dar las gracias en lo personal por habernos hecho disfrutar y porque eres buena gente de verdad. Tus hijos van a estar muy orgullosos de ti y tú mujer también. Ya eres un grande de 'Pasapalabra'. Gracias de corazón".