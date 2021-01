Indignación con 'Masterchef Junior' por un fallo garrafal en el rótulo de TVE: “Vergonzoso”

Nadie podía sospechar que un mero error o detalle en uno de los rótulos que presentaba el programa 'Masterchef Junior' en su última entrega de este miércoles, trasladada desde el martes con motivo del Día de los Reyes Magos, iba a provocar un revuelo tan grande como el que ha tenido lugar en el concurso de TVE. Unos reproches a los que se han sumado, no solo usuarios en las redes sociales, sino hasta figuras políticas, que han presentado quejas formales tras lo que consideran un error “vergonzoso”.

Y es que en la última edición del reality infantil de cocina de Televisión Española se había anunciado a bombo y platillo que tendría lugar en el conocido como el Castillo de la Mota, algo que se encargaron de recalcar tanto en las promos como los propios jueces. No obstante, lo que ha incomodado a los políticos locales han sido precisamente las palabras elegidas por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez o Samantha Vallejo-Nájara para subrayarlo.

Enfado en Medina del Campo con Masterchef

Y es que, como destaca la portavoz de la formación política Gana Medina y que recoje el Norte de Castilla, “la mayoría de los medinenses se puso ante el televisor para ver, como se había anunciado a bombo y platillo, su castillo de la Mota y su pueblo en un programa de máxima audiencia de la televisión pública nacional”, comentaba.

No obstante, la sorpresa llegaba para los habitantes del municipio cuando, al comienzo del segmente del reality en el que estaban en el castillo podía leerse: “Castillo de la Mota. Valladolid”. Algo que repitieron los jueces al final de la entrega de Masterchef y que ha enfurecido a varios que esperaban que se remarcase la localidad en la que se encuentra.

“Que el grupo de gobierno exija una compensación en forma de reportaje o similar a modo de promoción de Medina del Campo y reconocimiento público del error de la Radio Televisión Española y, en concreto, del programa Masterchef Junior”, se quejaba María Jesús Vázquez, de la formación local.

La respuesta de 'MasterChef Junior'

Particularmente, la web del Ayuntamiento de Medina del Campo colapsó durante el programa, no se conoce si por el número de personas que acudían para reservar en la visita al castillo o porque no sabían la localización exacta dentro de Valladolid. No obstante, desde la concejalía de Turismo han dado una explicación.

¡Un entorno maravilloso! Lujazo estar en nuestro exterior de hoy para la repesca de #MCJunior en #MedinaDelCampo@AyuntamientoMDCpic.twitter.com/NYnIqKTX8M — MasterChef (@MasterChef_es) January 6, 2021

Y es que, apuntan, el propio programa intentó subsanar el error publicando un mensaje en redes sociales en el que citaban al Ayuntamiento de Medina del Campo. Unas explicaciones que no han servido a la oposición: “No es lógico que invirtamos cerca de 30.000 euros del Plan de Pandemia en un programa de televisión para promocionar Medina y encima ni aparece el nombre de la localidad”.