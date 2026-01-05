El plan que necesitamos

De las numerosas intervenciones de León XIV en estos días de cambio de año me ha impresionado un fragmento de su homilía en la oración de acción de gracias por el año transcurrido, en el que descifra lo que denominó “un gran plan para la historia humana”, misterioso, pero con un centro claro, el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios.

En nuestro tiempo, dijo el Papa, “sentimos la necesidad de un plan sabio, benévolo y misericordioso, un plan libre y liberador, pacífico y fiel”. Lo que pasa es que muchas veces pretendemos definir nosotros cómo debería ser ese plan, y como no encaja nos sentimos frustrados.

Desde luego hoy funcionan en el mundo (lo de “funcionar” es una broma) otros planes. El Papa León dijo que son, más bien, “estrategias dirigidas a conquistar mercados, territorios y esferas de influencia, estrategias armadas, camufladas en discursos hipócritas, proclamas ideológicas y falsos motivos religiosos”.

Podemos pasar revista a tantas cosas que suceden ahora mismo y comprobar que exactamente es así. Son “planes” que no ayudan a sostener la dignidad de las personas ni a favorecer una vida buena, una convivencia en paz y libertad.

El día de Navidad el Papa dijo que el cristianismo “no es una idea que resuelva todos los problemas, sino una historia de amor que nos involucra”. Esto lo secundó de maravilla la Virgen: se dejó involucrar en una historia que para la mayoría era más bien una locura. Ese es el plan de Dios para nuestro pobre y amado mundo: involucrarnos en su historia de salvación adhiriéndonos a Jesucristo a través de su pueblo.

Y como dice el León XIV desafiando nuestro escepticismo, “el mundo continúa así, impulsado por la esperanza de tanta gente sencilla, desconocida, pero no para Dios”. A mí me parece realismo puro: si no fuera por eso, hace tiempo que se habría despeñado.