Herrera analiza los pasos que dará Sánchez con los presos del 1-O, entre lo más leído de este jueves

¿Y a qué viene el anuncio ahora sí de repente que están tramitando los indultos que se han pedido para los golpistas catalanes? Que todo coincida es deprimente: indultos a golpistas, vetos al Rey, anuncios de cambios en el Código Penal para beneficiar a unos determinados presos. A ver, lo de los indultos, ¿el Gobierno está obligado a tramitarlos? Sí, todos los indultos que se pidan los debe tramitar el Gobierno, no está obligado a decir que sí ni está impedido a decir que no y al contrario. Eso no quiere decir que lo vaya a conceder, pero sí está obligado. Pero, miren, eso podría ser un trámite oscuro, burocrático. Tú le das la patada a seguir, antes le recordaba algunas cifras, en el 2016 se pidieron 3.700 indultos, se dieron 17. En el 2017 se pidieron 2.000 indultos, se dieron 20, es decir, entre el 1 y el 7% aproximadamente. Hacen falta informes favorables, son recurribles en el caso de que se concedan, pero, además, a este Gobierno qué más le da si va a cambiar el Código Penal para beneficiar a gente que debería indultar.

Desvelado el destino elegido por Paloma Cuevas para abandonar España tras su separación de Enrique Ponce

La separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas sigue dando titulares, aunque eso implique poner en el foco mediático a las hijas de la pareja. Pero para poner fin a esta situación, la empresaria cordobesa ha decidido poner fin a su vida en España, y alejar a sus hijas de esta situación.

Y es que desde hace varias semanas circula este rumor. Dentro de los planes de futuro que barajaba Paloma Cuevas, estaba la salida de España. Una decisión que contaría con el beneplácito de Enrique Ponce, ya que, junto a ella, se irían las dos personas que les van a unir de por vida y que están al cargo de la empresaria, sus hijas.

Un estudio internacional ha alcanzado una conclusión que no conocíamos hasta ahora. Se calcula que más del 10% de personas con una sintomatología grave por la covid-19 genera anticuerpos que le empeoran la infección.

Según recoge ABC, Los defectos genéticos congénitos impedirían que el sistema inmune elimine el virus. Además, incide especialmente en hombres y no tanto en mujeres.

Alessandro Lequio se ha convertido en noticia por su opinión personal sobre una entrevista. El personaje que protagoniza la misma es Irene Montero. La ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias compartía muchas reflexiones en la revista Vanity Fair. Sin embargo, esto ha sido muy criticado en redes sociales. Algunos usuarios consideran que no es el momento, quizás, de hacer este tipo de entrevistas dada la situación que atraviesa el país por la COVID-19.

Boris Izaguirre es el presentador de uno de los espacios de TVE más populares del momento. Hablamos de 'Lazos de Sangre', un programa en el que se analiza y homenajea a grandes nombres y sagas de la historia social de nuestro país. Al programa le acompaña un debate que normalmente ensalza y trata con cariño al protagonista con testimonios de quienes le conocieron y demás periodistas.

El tema parece totalmente ajeno a la política y a partidos como EH Bildu o ERC. Pues bien, desde los grupos parlamentarios de ambas formaciones se ha decidido lanzar una pregunta, con exigencia de respuesta oral a Rosa María Mateo. Una pregunta que podría afectar de lleno a Boris Izaguirre y a su programa que recientemente ha terminado temporada.