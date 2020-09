Herrera, sobre la sedición: "Sánchez le despeja el camino a los golpistas para el próximo intento"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 8 de la mañana, es 24 de septiembre, un día que en buena parte de la península va a ver cómo llueve, por lo menos un poco, cielos nubosos, no en el Sur, tampoco en Baleares, en Canarias, en ciudades autónomas. Así andamos en este día de hoy, en este jueves en el que hay mucha tela que cortar, aunque lo fundamental afecte a la salud y a la economía. Miren, de la pandemia, ¿tiene usted algo nuevo? Pues tengo 130 fallecidos más. Es verdad, son 11 menos que el día anterior, pero es una cifra que sigue poniendo los pelos de punta. En la última semana han muerto en España 517 personas por culpa de esta pandemia a la que no se le ve ahora mismo ni la cúspide ni el doblegamiento de la curva ni ninguna de esas cosas más allá de echarle la culpa a Madrid y de hacer las cuentas que ustedes quieran. Vamos a ver si, efectivamente, los próximos días nos dejan algunas noticias que, efectivamente, después de 111 muertos menos sea el inicio de un lento conteo al revés de lo que venía siendo hasta ahora. No lo parece, pero bueno.

Pero miren, por mucha pandemia que haya, por mucho que el INE haya dicho que en el segundo trimestre la economía española cayó un 17,8% y le entre mucha alegría al Gobierno porque creía que iba a ser más de un 18,5%. Hombre, no ha sido tanto como el 18,5. No, ha sido un 17,8% en un trimestre, esperen ustedes que contemos este en el que estamos viviendo ahora mismo.

Pero con todo lo que se viene viviendo, con todo lo que estamos sufriendo con esta pandemia, el Gobierno tiene claros cuáles son sus objetivos. Ayer, sin Pedro Sánchez se quitó de la sesión de control al Gobierno, decía se tenía que ir a Bruselas, apareció el ministro de Justicia, tal cual. Este de vez en cuando, cuando abre la boca sube el pan, es el que dijo que estamos en una crisis constitucional. Pues soltó la perla.

Enfermeros aplaudiendo en la puerta de un hospital durante el confinamiento. Foto: EuropaPress

EL INDULTO A LOS GOLPISTAS

¿Y a qué viene el anuncio ahora sí de repente que están tramitando los indultos que se han pedido para los golpistas catalanes? Que todo coincida es deprimente: indultos a golpistas, vetos al Rey, anuncios de cambios en el Código Penal para beneficiar a unos determinados presos. A ver, lo de los indultos, ¿el Gobierno está obligado a tramitarlos? Sí, todos los indultos que se pidan los debe tramitar el Gobierno, no está obligado a decir que sí ni está impedido a decir que no y al contrario. Eso no quiere decir que lo vaya a conceder, pero sí está obligado. Pero, miren, eso podría ser un trámite oscuro, burocrático. Tú le das la patada a seguir, antes le recordaba algunas cifras, en el 2016 se pidieron 3.700 indultos, se dieron 17. En el 2017 se pidieron 2.000 indultos, se dieron 20, es decir, entre el 1 y el 7% aproximadamente. Hacen falta informes favorables, son recurribles en el caso de que se concedan, pero, además, a este Gobierno qué más le da si va a cambiar el Código Penal para beneficiar a gente que debería indultar.

Pues no, miren ustedes, eso lo soltó ayer el ministro de Justicia como un argumento de cortejo a los independentistas. Lo importante no es el indulto, que después tenga que firmar el Rey, que ya no hay mayor humillación. Lo importante, ese agasajo es más que eso. Lo importante es la rebaja del delito de sedición.

Si eso lo juntan ustedes con el hecho de vetar que el Rey vaya a Barcelona a entregar los despachos a los nuevos jueces utilizando en algunas ocasiones el argumento de la seguridad... Vamos a ver, qué clase de ministro del Interior tenemos en España si es incapaz de garantizar la seguridad del jefe del Estado. Evidentemente, la seguridad no es el problema. El problema es otro gesto a aquellos que le tienen que aprobar los Presupuestos.

FELIPE GONZÁLEZ CARGA CONTRA EL GOBIERNO

Oiga, ¿es un bochornoso veto de Pedro Sánchez al Rey? Claro. Y también lo será el lugar en el que dejará a la Justicia en el caso de que conceda esos indultos. Eso y los informes negativos del Tribunal Supremo, no el de la Fiscalía, que ya me imagino que el de la Fiscalía será lo que será. O simplemente modificando el Código Penal para rehacer una sentencia que se impuso a unos reos que, por cierto, dicen que lo volverán a hacer y que, además, no van a pedir perdón. No será un indulto, eso será una suerte de amnistía que, con todo lo que dijo este individuo, este sujeto, Pedro Sánchez, en campaña electoral que no haría: “No pactaré con Bildu, no pactaré con Podemos, pediré el delito de rebelión, aunque sea más caro, no daré ningún indulto, ni siquiera lo consideraré, etcétera, etcétera”. Pues pacta con Bildu, quienes quieren derribar la monarquía, acabar con la España autonómica y esas cosas que tanto han molestado a Felipe González. Tuvo que ir a Argentina para encontrar a un socialista que defienda la España que conocemos. Allí estaba Felipe y dijo lo evidente: que en España se está intentando imponer una republiqueta.

Bueno, ¿a ningún socialista más se le mueve algo por dentro escuchando a Felipe González, que ha sido el gran líder que ha tenido ese partido? ¿No se le mueve nada? ¿Qué va a quedar de España después del Sanchismo? Esto lo va a dejar como un erial: la economía está en recesión; pone en venta la democracia española para mantenerse en el poder; se retuercen las leyes; se desmonta lo que haya que desmontar para que les dejen seguir en el puesto; si hay que indultar, se indulta; si hay que cambiar el delito de sedición, se cambia; si hay que cambiar el Código Penal para unos presos en concreto, se cambia; si hay que acercar presos, se acercan; si hay que dar el pésame porque alguno se cuelga de una sábana, se da el pésame; y si el Rey molesta en Barcelona, se le prohibe ir.

Pero, además, es el que debe firmar los indultos. Pero ya les , ese punto creo que no va a llegar. Lo grave realmente es cambiar el Código Penal para unos golpistas, que es despejarles, por cierto, penalmente el próximo intento. Ahora ya sabéis que si lo volvéis a intentar lo que os va a costar es mucho más barato. Y eso lo facilita un Gobierno en medio de un vendaval, de una terrible pandemia, de una recesión económica que no parece recomendable afrontar con inestabilidad y que debería ser el principal objetivo de los esfuerzos de una serie de señoras y señores que están en lo que están. Que el PSOE quiera renunciar a su decencia para mantenerse toda una legislatura es un problema suyo siempre que no tenga, en fin, las suficiente decencia como para malgastarlo, pero que quiera sacrificar a los españoles ya no es de recibo. Si quiere malgastar su decencia, allá cada uno.

Mariscal

EL TERCER GRADO DE URDANGARIN

Esta secuencia de capitulaciones a enemigos muy variados de la democracia es el principio del camino de humillaciones a la Corona, a la Justicia, a lo que haga falta que, además, sabemos que está dispuesto a recorrer. Abochorna que no surja ninguna voz en el PSOE que no sea la de Felipe que se desmarque de estas palabritas.

Ah, bueno, y un detalle, Inaki Urdangarín. Después de que los que fueran condenados a lo mismo que él hayan obtenido el tercer grado sin que la Fiscalía haya puesto peros, él pedía salir a trabajar todos los días, dormir en la cárcel y pasar todos los fines de semana con la familia, que es algo a lo que tiene derecho, a excepción si se opone la Fiscalía. Se opuso la Fiscalía y ha llegado la Audiencia de Palma y ha dicho que no porque eso crea alarma social. ¿Pero qué sinvergonzonería es esta? Hay que tenerlos cuadrados para decir en un país que se levanta acojonado por el coronavirus y se acuesta desolado por la crisis económica que lo que nos va a alarmar es que salga un rato de prisión a trabajar a una ONG Inaki Urdangarían. Si fuera de ETA estaría ya en su casa, por supuesto. Esa es la Justicia, la mala fortuna de ser quién es, de no llamarse Diego Torres o Jaume Matas porque entonces tendría el tercer grado, evidencia que la Justicia no es igual para todos. Por supuesto que no es igual para todos. Y aquí se está viendo.