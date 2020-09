La firme condena de Alessandro Lequio a Irene Montero: "Incongruencia del comunismo"

Alessandro Lequio se ha convertido en noticia por su opinión personal sobre una entrevista. El personaje que protagoniza la misma es Irene Montero. La ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias compartía muchas reflexiones en la revista Vanity Fair. Sin embargo, esto ha sido muy criticado en redes sociales. Algunos usuarios consideran que no es el momento, quizás, de hacer este tipo de entrevistas dada la situación que atraviesa el país por la COVID-19.

Una de las personas que no está de acuerdo con esta decisión de Montero es Alessandro Lequio. El conde (y ex de Ana Obregón) ha manifestado su indignación y cabreo tanto con Irene Montero como con Pablo Iglesias.

Lequio calificaba el posado de Montero como “un ejemplo de incongruencia del comunismo ya que representa justo lo contrario de lo que ellos predican”.

Es la ministra que más titulares acapara. Irene Montero habla con 'Vanity Fair' sobre feminismo, rumores de infidelidad, el acoso en su polémico chalet y cómo la maternidad ha cambiado su día a día y el de su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias.https://t.co/u9V4DlUveE — Vanity Fair España (@VanityFairSpain) September 22, 2020

Pero su ‘dardo’ no acababa aquí: “Te puedo citar muchos ejemplos de la incongruencia de esta gente. Otro ejemplo: acusan a Isabel Díaz Ayuso de elitista, y presentándose ellos como la voz de los pobres, cuando lo cierto es que estos señores viven en un chalet que vale un millón de euros con un montón de servicios a su disposición y la señora Ayuso en un piso de alquiler de 50 metros cuadrados en Malasaña”, aseguraba el colaborador de ‘AR’. Conforme iba avanzando en su argumento, por cierto, más se iba cabreando.

Y continuaba: “¿Qué quieres que te diga? ¡Es que me toca las p…, qué quieres que te diga! Y luego van de voz de los pobres. ¡Venga, tenéis unos papos que os lo pisáis!, exclamaba.

Joaquín Prat trataba de apaciguar las aguas con la mayor elegancia posible tirando de una broma bastante directa. El periodista indicaba que Lequio no era votante de Podemos. Sin embargo, la broma no ha gustado a Lequio: “No, no soy votante, no voto. Soy italiano, a ver si te enteras, no puedo votar, pero sí puedo opinar”.

La comparativa de países que realiza Lequio entre Polonia y España

El colaborador de ‘AR’ aseguraba que él había vivido en Polonia. Un país comunista cuando trabajaba para una empresa automovilística. “La gente en la calle hacía colas para cambiar sus dólares en el mercado negro. Eso es un país comunista, colas para comprar un kilo de carne. Y el señor ministro, ¿sabes qué tenía en su casa? Un helipuerto. Eso es el comunismo”, indicaba Lequio.

Ana Rosa Quintana no estaba conforme con esa premisa. Aunque esto no paraba los pies de Lequio: “Es que estamos hablando de una señora que es comunista”, sentenciaba.