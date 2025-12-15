Aumenta la posibilidad de que sufras un infarto si te tomas este suplemento en grandes cantidades: lo explica un médico experto en vitamina D

Durante años, la vitamina D se ha asociado a beneficios claros para la salud como fortalecer los huesos, mejora las defensas y compensa la falta de exposición solar. Esa buena fama ha hecho que muchos la consideren un suplemento inofensivo, de consumo casi rutinario, y que proliferen sus presentaciones en pastillas, sprays o incluso gominolas.

Sin embargo, la realidad no es lo que parece. En dosis elevadas, la vitamina D puede convertirse en un auténtico riesgo para el organismo, provocando varias enfermedades, incluso aumentando la posibilidad de un infarto.

Un exceso causado por una ingesta excesiva de suplementos, lleva a una acumulación de calcio en la sangre (hipercalcemia), lo que puede dañar los riñones, el corazón y hasta causar cálculos renales.

Síntomas como náuseas, vómitos o confusión pueden ser señales de que algo no va bien. La línea entre lo suficiente y demasiado es fina, y nuestro cuerpo no siempre sabe cómo deshacerse del sobrante si nos pasamos con las dosis.

Intoxicacion por Vitamina D

La alarma saltó en Mallorca, donde 16 personas tuvieron que ser atendidas en el hospital tras sufrir una intoxicación provocada por un exceso de vitamina D. Todas ellas habían consumido un lote defectuoso de suplementos que contenía una dosis muy superior a la indicada en el envase.

Los afectados presentaron síntomas graves como arritmias, vómitos intensos, daño renal e incluso riesgo de infarto.

El producto se distribuía a nivel europeo y también se han detectado casos en otros países, lo que ha obligado a las autoridades sanitarias a investigar y reforzar los controles sobre este tipo de suplementos.

Para ampliar información sobre los efectos de esta vitamina, se acercó a los micrófonos de 'Herrera en COPE' Gerardo Martínez, médico experto en vitamina D.

Problemas de las redes sociales

Hoy en día, en redes sociales, es muy fácil recibir anuncios de suplementos deportivos y multivitamínicos, el problema viene cuando muchos de estos no han pasado los controles necesarios para su venta.

Martínez Explica que es normal que las personas busquen tomar estos tipos de suplementos: "Si uno toma una serie de suplementos que le pueden proporcionar una mayor esperanza de vida, una capacidad cognitiva también mayor, pues uno lo busca, es lógico."

Pero enfatiza en lo más importante al tener en cuenta estos suplementos: "Esto ha de tener siempre una regulación, una supervisión, un control sanitario, un control al menos por los sistemas sanitarios de atención primaria."

Vitamina D es un fármaco al fin y al cabo

Martínez enfatiza en la naturaleza de la vitamina D: "La podemos encontrar, pues en pastillas, jarabes, sprays y hasta gominolas, se piensa que no es un fármaco, pero la vitamina D es un fármaco".

Además, advierte de las consecuencias: "Mal utilizado, mal empleado, mal dosificado, puede ser altamente perjudicial y poner en riesgo nuestra vida".

recomendaciones

Martínez, insiste en que la mejor forma de evitar riesgos es consultar siempre al médico de familia antes de iniciar cualquier suplementación: "Solo un profesional puede valorar si existe realmente un déficit de vitamina D y cuál es la dosis adecuada en cada caso".

Además, recomiendan adquirir estos productos únicamente en farmacias o canales oficiales, nunca en páginas o redes sociales donde no hay garantías de calidad.

También subrayan la importancia de no automedicarse ni confiar en la publicidad de internet, ya que lo que puede ser útil para una persona puede resultar peligroso para otra.

En definitiva, cuidarse está bien, pero hacerlo de forma segura pasa por la supervisión médica y por elegir productos regulados y certificados.