El enfado de Herrera con Salvador Illa, entre lo más leído de este lunes

Audio

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, se ha mostrado muy crítico con las palabras de Pedro Sánchez este fin de semana sobre Isabel Díaz Ayuso: "La expresión 'no se puede caer más bajo' no se puede aplicar a Pedro Sánchez". No obstante, Herrera también ha dedicado unas palabras muy duras al exministro de Sanidad, Salvador Illa, al que ha acusado de ser "el peor ministro de Sanidad de Europa" por su gestión de la pandemia.

Pedro Puente Hoyos

La viróloga Margarita del Val, una de las voces más respetadas durante estos meses de pandemia, ha reconocido este fin de semana en una entrevista concedida al "Diario Sur" qué vacuna se pondría ella. Actualmente, en España se están inyectando las dosis de Pfizer, Moderna y Astrazeneca, a la espera de que en las próximas semanas se autorice también la distribución de la vacuna de Janssen, de una sola dosis.

Vídeo

El comunicador de 'Herrera en COPE' se ha referido a la sentencia de la Audiencia Nacional, que obliga al Ministerio del Interior a readmitir al Coronel Pérez de los Cobos y también ha criticado los ataques de Sánchez a Ayuso en la precampaña del 4-M: "Se va a acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid de matar gente"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Emma García vivía este sábado un momento de auténtica tensión en 'Viva la Vida'. La presentadora conmocionaba a la audiencia al cortar en seco a los colaboradores y hablaba en un tono muy directo y contundente por lo que se estaba produciendo en plató. Los colaboradores empezaban a interrumpirse mutuamente para comentar el último capítulo de la serie documental de Rocío Carrasco y así intervenía Emma: "Vale, vale. He dicho vale, por favor. Vamos a mantener la calma y a ser respetuosos. Que cada uno piense lo que quiera y sobre todo con la presunción de inocencia. Por supuesto".

Zipi

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga una holgada victoria al PP que doblaría su representación en la Asamblea de Madrid al pasar de 30 a 59 escaños, aunque insuficiente para garantizarse el Gobierno y con un virtual empate entre los bloques de izquierda y derecha a 68 diputados.