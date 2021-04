Herrera: «Pérez de los Cobos demuestra que un servidor del Estado puede resistirse al sectarismo del Gobierno»

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

Es lunes de Pascua, día en el que se ajustan los datos de cómo ha ido - porque son imprecisos con algunos festivos de por medio - la deriva de la pandemia en los últimos días. Me imagino que son conscientes de que la incidencia de la covid-19 habrá aumentado o habrá apretado un poco, incluso también en la presión hospitalaria. Hay más contactos, hay más contagios... Hemos pasado una Semana Santa en la que, con excepciones, la gente ha estado en las calles. Porque no le puedes prohíbir salir a la calle a respirar, a tomarse algo... Y eso expone, en algunos momentos, que el coronavirus pueda progresar. ¿Qué manera hay de parar ese progreso? Vacunar. Porque la fatiga pandémica va en aumento. Crece también la rebeldía de algunos, de los que se cansan de mantener la guardia alta contra la pandemia... Y las vacunas no crecen en cantidad. Digamos, para ser justos, que en las últimas fechas ha llegado un millón de Astrazeneca y 1.200.000 de Pfizer. Y estamos a la espera de que lleguen las dosis de Janssen a lo largo de este mes. O eso dicen. ¿Y esto qué consigue? Aumente el número de vacunados. Con Astrazeneca se vacuna a personas menores de 65 años. A los mayores de 80 años se les ha vacunado en un 77% aproximadamente. Con lo cual queda una franja entre 70 y 80 años, que son los grandes olvidados de esta vacuna. Ahora mismo, sólo están vacunados el 4,3%.