Pilar García de la Granja, experta económica: "Ni las pensiones en estos momentos se corresponden con lo que se ha pagado para cobrarlas, ni los pensionistas pueden creer que esto se va a mantener sine die"

La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha lanzado una dura advertencia sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. Durante su intervención en las 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna' con Ángel Expósito, ha afirmado con rotundidad: "Ni las pensiones en estos momentos se corresponden con lo que se ha pagado para cobrarlas, ni los pensionistas pueden creer que esto se va a mantener sine die".

Un déficit maquillado por el Gobierno

Las declaraciones de la economista surgen a raíz de un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que revela que el agujero del sistema es considerablemente mayor de lo que reflejan las cuentas oficiales. Según los datos aportados por Victoria Ballesteros en el programa, la Seguridad Social ingresó por cotizaciones unos 188.000 millones de euros en 2025, pero sus gastos ascendieron a 258.000 millones, generando un agujero de casi 70.000 millones de euros.

El informe de FEDEA considera que las cuentas del Gobierno son como "hacerse trampas al solitario", ya que el déficit se maquilla mediante transferencias del Estado desde otras cajas, reduciendo la cifra oficial a unos 8.000 millones. La realidad, según la fundación, es que el sistema no se sostiene por sí mismo y depende cada vez más de rescates, a pesar de las nuevas cotizaciones que entran a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Ni las pensiones en estos momentos se corresponden con lo que se ha pagado para cobrarlas"

Alamy Stock Photo Una jubilada en un balcón en Málaga

García de la Granja ha calificado la reforma de Escrivá como una de las causas de la situación actual, asegurando que "ha hundido más los salarios". La experta ha señalado que la decisión de indexar de forma universal y transversal el IPC a las pensiones ha sido "una locura" que ha contribuido a quebrar el sistema. "¿No es posible tener un déficit de 70.000 millones de euros con récord, según este gobierno, de empleo y con mínimo de desempleo?", ha cuestionado la economista sobre la situación de los pensionistas.

La subida de la inflación a las pensiones ha sido una locura"

El alza de los carburantes por los impuestos

En el análisis económico de 'La Linterna', también se ha abordado la subida de los carburantes, que rompen una racha bajista de más de dos meses. Este encarecimiento se produce a pesar de que el precio del petróleo no ha subido. La razón es la subida de impuestos que entró en vigor el 1 de enero, ya que, como ha recordado García de la Granja, aproximadamente la mitad del precio de la gasolina corresponde a cargas fiscales reguladas por el Gobierno.

Alamy Stock Photo Mujer repostando en una gasolinera

Los autónomos y la exención del IVA

Finalmente, la situación de los autónomos también ha sido objeto de debate. Según cifras de la asociación ATA, este colectivo podría ahorrar 500 millones de euros al año si España aplicara la exención del IVA en un régimen franquiciado, una medida exigida por Europa. El Gobierno se niega a implantar este sistema, lo que ha llevado a que la Comisión Europea abra un procedimiento de sanción contra el país.