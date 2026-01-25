"Desde el mes de noviembre, uno de los encargos en el Atlético es el lateral; si no se ha firmado es porque la opción que tendrían no ha resultado por precio o por cualquier situación"

El mercado de fichajes de invierno finaliza el próximo 2 de febrero y uno de los protagonistas es el Atlético, aunque de momento, solo en el capítulo de salidas: Carlos Martín, Javi Galán, Conor Gallagher y Giacomo Raspadori.

Y en cuanto al capítulo de llegadas, la prioridad rojiblanca, según ha podido saber la Cadena COPE, es el fichaje de un mediocentro y el primer y único candidato es el jugador brasileño del Wolverhampton Joao Gomes.

En segundo término, Kang In Lee sigue siendo de interés del club rojiblanco, pero habría que buscar una operación ventajosa en la que el Atlético de Madrid no tuviera que desembolsar mucho dinero y si es posible conseguir una cesión con opción de compra.

En la previa del encuentro de este domingo ante el Mallorca, el director deportivo del Atlético ha asegurado que el miércoles o el jueves de la semana que viene tienen que decidir si fichan o no y que si no lo hacen, tirarían con lo que tienen y subirían alguno de la cantera.

Durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, Petón realizó la siguiente opinión sobre el mercado rojiblanco: "Si quiere competir en las tres competiciones, o dos y media en las que está, tiene que reforzarse con toda seguridad, lateral izquierdo, un punta y yo creo que un medio también vendría bien, pero vamos, esos dos primero seguro".

Por otro lado, el exportero internacional Santiago Cañizares, después de explicar la forma de actuar de Mateu, admitió que el club colchonero "desde el mes de noviembre, uno de los encargos en el Atlético es el lateral. Si no se ha firmado ya es porque la opción que tendrían no ha resultado por precio o por cualquier situación".