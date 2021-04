Emma García interrumpe la emisión de 'Viva la Vida' y estalla contra los colaboradores: "Os largáis"

Emma García vivía este sábado un momento de auténtica tensión en 'Viva la Vida'. La presentadora conmocionaba a la audiencia al cortar en seco a los colaboradores y hablaba en un tono muy directo y contundente por lo que se estaba produciendo en plató. Los colaboradores empezaban a interrumpirse mutuamente para comentar el último capítulo de la serie documental de Rocío Carrasco y así intervenía Emma: "Vale, vale. He dicho vale, por favor. Vamos a mantener la calma y a ser respetuosos. Que cada uno piense lo que quiera y sobre todo con la presunción de inocencia. Por supuesto".

Emma García explota en 'Viva la vida' contra sus colaboradores: "Os largáis" pic.twitter.com/ikaIdpCm8M — TVMASPI (@sebas_maspons) April 4, 2021

Y continuaba, viendo que no conseguía que Arrabal y Campos se callaran pues hablaban sobre su propia petición de silencio: "Os calláis u os largáis. Lo que vosotros queráis. Por favor. Acabamos de empezar. ¿Es tan difícil hablar de uno en uno? Porque no os voy a pasar ni una. Es mi trabajo que los espectadores se enteren de lo que estamos hablando, no por otra cosa. Luego hablamos de todo esto. He dicho que luego. No empecemos de nuevo. Que cada uno piense lo que le de la gana".

Toda la vorágine informativa que se está formando alrededor de Rocío Carrasco y su relato está ocasionando momentos de auténtica tensión como esta escena en 'Viva la Vida' pues son muchas las opiniones sobre su historia y las horas de debate que genera. Premisas a favor y en contra del testimonio que congrega a millones de espectadores cada domingo en toda España.

Este domingo está previsto que Rociíto cuente el verano de 2016. En aquel verano se produjeron dos eventos importantes en la familia. Por un lado la procesión de la Virgen de Regla y por otro, la gran boda entre Fidel Albiac y la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Lejos de pensar que la familia iría a la boda de Rocío Carrasco, ya estaba todo roto por aquel entonces y la única que tuvo a bien ser testigo de la boda de su prima fue Rosario Mohedano. Se habló mucho de la asistencia de Rosa Benito, quien estaba peinado y arreglada para ir, pero en el último momento decidió no presentarse, y acudir a su Chipiona para caminar detrás de la Virgen de Regla.

La hija de Rocío Carrasco continúa guardando silencio

Desde que este sábado en 'Viva la vida' se hablase sobre el reencuentro que había existido entre Terelu Campos y Rocío Flores, no se ha hablado de otra cuestión. Y es que en esa coincidencia fortuita en un conocido bar de Madrid también se encontraba Gloria Camila, la que ya sabemos que no tiene mucha simpatía con las Campos.

La joven ha guardado silencio ante todas las preguntas que le han hecho los reporteros en la calle, pero sí que ha querido confesarnos que les comprende.

De esta manera, Rocío Flores ha dejado claro que por el momento no va a hablar y no va a decir qué le está pareciendo todo lo que su madre está hablando en el documental de su vida.