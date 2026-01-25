La solidaridad de Adamuz tras la tragedia ferroviaria abre un debate sobre la gestión del trauma posterior

La organización SOS Desaparecidos ha solicitado a la Junta de Andalucía la concesión de la medalla a la solidaridad al municipio cordobés de Adamuz por la ejemplar respuesta de sus vecinos tras el reciente accidente ferroviario. Su presidente, Joaquín Amills, ha explicado que la petición se fundamenta en que el pueblo "ha demostrado, más allá de la solidaridad, [...] la empatía, saber ponerse en el hogar de aquellos que estaban sufriendo".

El trauma silencioso de los héroes anónimos

Una semana después de la catástrofe, el ambiente en Adamuz ha cambiado drásticamente. En el programa 'Fin de Semana' de COPE, la periodista Cristina López Schlichting describe cómo muchos de los vecinos que actuaron con rapidez para socorrer a las víctimas se encuentran ahora.

Este fenómeno ha sido analizado en la sección 'Escuela de Vida' por el psicólogo Pedro Martínez, quien lo considera un proceso normal. Según el experto, el "impulso emocional, psicológico y social" inicial, cargado de adrenalina para ayudar a las víctimas, da paso a una fase posterior donde afloran "muchos estímulos y muchas reacciones y emociones depresivas" al asimilar lo vivido.

La solidaridad, un rasgo del carácter español

El suceso ha servido para reflexionar sobre la capacidad de respuesta de la sociedad española ante las tragedias. La doctora Carmen Candela ha afirmado que esta generosidad "es una característica del pueblo español" de la que sentirse orgullosa, destacando que "se ha puesto de manifiesto que el pueblo español es extraordinariamente humanitario, solidario".

Por su parte, Ingeborg Schlichting ha aportado una visión que contrapone el carácter mediterráneo con el nórdico. Ha señalado que la reacción en los países del sur es más espontánea e impulsiva, mientras que en el norte "somos diferentes", ya que a menudo se detienen a pensar en las consecuencias: "Muchas veces pensamos primero a ver si, en vez de ayudar, vamos a hacer daño".

El drama de LA PEQUEÑA CRISTINA

Uno de los testimonios más sobrecogedores es el de Cristina, una niña de 6 años que, tras comprobar que sus padres y otros familiares habían fallecido en el choque, encontró un agujero en el vagón y escapó para buscar ayuda.

Sin embargo, ese estado inicial dio paso a un profundo estado de shock. Personas que la asistieron posteriormente, como el párroco Don Rafael, contaron que la pequeña "permanecía totalmente ensimismada", sin aceptar comida ni juguetes, un comportamiento que evidencia el inicio de un complejo proceso de duelo.

El psicólogo Pedro Martínez ha explicado que la reacción de la niña responde a un impulso de supervivencia seguido de las fases del duelo, como la negación o el shock. El experto vaticina que, aunque logre superarlo, el suceso dejará secuelas imborrables: "Va a quedar un trauma, una sensación seria a lo largo de toda su vida".

Finalmente, los expertos de la tertulia han subrayado la importancia del acompañamiento a las víctimas y sus familiares. Pedro Martínez ha aconsejado un apoyo basado en "dar el abrazo y permitir que las personas se expresen" sin juicios. Al mismo tiempo, Carmen Candela ha recordado la necesidad de ir "un paso más" para esclarecer las responsabilidades del accidente, ya sea por un "mantenimiento deficiente o una fabricación errada".