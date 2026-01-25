Yolanda Gómez, experta económica: "Hay que apostar por energías renovables como dice Musk, pero no llenando todo el campo de los pueblos de España de placas solares"

La experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, ha analizado los principales desafíos de la actualidad económica en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE. Durante su intervención, ha abordado cuestiones clave como el absentismo laboral, la crisis de las infraestructuras, las tensiones con Mercosur y, de manera destacada, el futuro energético de España, enlazando con las recientes declaraciones de Elon Musk.

El absentismo, un coste millonario

Uno de los problemas que más preocupa a las empresas españolas es el incremento del absentismo laboral, que ha crecido más de un 50% desde la pandemia. Esta situación representa un coste de 33.000 millones de euros anuales para la Seguridad Social, aunque informes recientes elevan el impacto total para la economía a 130.000 millones. Casi un millón y medio de ocupados faltan cada día a su puesto de trabajo.

Ante esta situación, la patronal CEOE ha propuesto medidas contundentes. Rosa Santos, directora de empleo de la organización, ha advertido que si no se frena la "ineficiencia de gestión", las compañías podrían solicitar dejar de abonar las cotizaciones durante las bajas. "Si esto no funciona, pues tendremos que pedir dejar de pagar nosotros las cotizaciones en los períodos de baja", ha señalado.

La inversión en infraestructuras, a debate

A raíz del reciente accidente ferroviario en Adamuz, el debate sobre la inversión en infraestructuras ha vuelto a la primera línea. Mientras el Gobierno considera suficiente la inversión actual, expertos como el catedrático Luis Garicano alertan de que "la red de infraestructuras se cae a pedazos" por la falta de gasto en mantenimiento. Yolanda Gómez coincide y apunta que, aunque la inversión ha aumentado, aún está lejos de los niveles previos a la gran recesión.

Gómez ha recordado que a finales de los 90 se invertía un 5% del PIB en infraestructuras, mientras que ahora "no estamos ni en el 3%". La experta ha señalado que para los políticos es electoralmente más cómodo "bajar los billetes de los trenes a los jóvenes y subir pensiones" que invertir en mantenimiento, una tarea "que en teoría no se ve", pero que es fundamental para evitar incidentes.

La encrucijada energética y la visión de Musk

El precio de la luz se ha disparado en enero, con picos por encima de los 100 euros/MWh, evidenciando la dependencia energética exterior. España ha pasado de depender del gas ruso a hacerlo del estadounidense, una situación que Yolanda Gómez califica de preocupante ante la inestabilidad que puede representar una figura como Donald Trump. En este contexto, han resonado con fuerza las palabras de Elon Musk, quien ha sugerido que se podría generar toda la electricidad de Europa aprovechando zonas despobladas de España.

Gómez se ha mostrado de acuerdo con la idea de fondo del magnate, pero con importantes matices. "Hay que apostar por energías renovables como dice Musk, pero no llenando todo el campo de los pueblos de España de placas solares", ha afirmado la economista. Para ella, el reto no es solo producir, sino también desarrollar la tecnología necesaria para el almacenamiento y crear las redes de distribución adecuadas, algo en lo que la seguridad jurídica es clave para no perder el tren de las renovables.

La subdirectora de ABC ha insistido en que la apuesta por la autosuficiencia energética es una "gran idea", pero requiere de un plan integral que contemple desde la generación hasta el consumo final. Esfuerzos como los de Extremadura, que destinará 20 millones a la eficiencia energética en colegios, van en la buena dirección, pero se necesita una estrategia nacional para "poder abastecer y llevar a los sitios, a la industria, a las nuevas promociones inmobiliarias esa electricidad".