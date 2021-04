Herrera, sobre las críticas a Ayuso: "La frase 'no se puede caer más bajo' nunca se podrá aplicar a Sánchez"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este lunes haciendo balance de la Semana Santa. "Esta cuarta ola y su dimensión será un elemento electoral clave en la campaña que está a punto de comenzar en la Comunidad de Madrid. Dentro de un mes sabremos quién gobernará y qué pasa para el futuro de la política".

"Hoy llega el cargamento de Pfizer más grande que ha llegado hasta ahora, que se unen a los otros. En nada deberá estar aquí la vacuna de Janssen. La aceleración de la vacunación será clave pero no lo suficiente para conseguir la deseada inmunidad de rebaño. Por ejemplo en la Comunidad de Madrid se van a destinar más centros, como el Palacio de los Deportes, para aumentar el ritmo de vacunación. Lo frustrante ahora es que vamos muy retrasados con la vacunación. Los que están en los sesenta solo están vacunados un 11%, un dato que es necesario que siga aumentando", ha explicado el director de 'Herrera en COPE' para referirse al proceso de vacunación.

En clave política, Herrera ha analizado el revés que la sentencia ha dado a la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska de cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos: "A cinco de abril y Grande-Marlaska todavía no ha dimitido. Marlaska es el ejemplo perfecto de lo que supone el uso de la política en personas de prestigio con base a sus valores. De tener un poco de la decencia que tenía cuando era juez tenía que haber dimitido, ya que la justicia le ha dicho que estaba equivocado. Ahí sigue el ministro. Marlaska tiene un historial, los que se preocupan por estas cosas tienen claro algunos objetivos de Marlaska, relacionados con el acercamiento de etarras al País Vasco y también el silencio a los independentistas. El caso de Diego Pérez de los Cobos es un de los escándalos más importantes de esta legislatura".

En cuanto a la campaña madrileña, Carlos Herrera se ha mostrado muy crítico con las palabras de Pedro Sánchez este fin de semana sobre Isabel Díaz Ayuso: "La expresión 'no se puede caer más bajo' no se puede aplicar a Pedro Sánchez, lo hemos visto este fin de semana en Madrid. En las próximas semanas se va a mostrar en esta campaña la mayor chatarra ideológica no vista nunca antes. Si la cuarta ola crece, que se prepare Ayuso para lo que viene. Ya lo hemos visto con la irrupción de Illa en la campaña madrileña, el peor ministro de Sanidad de nuestra historia reciente".