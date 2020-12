El doctor Carballo estalla contra las últimas palabras del ministro Illa, entre lo más leído de este lunes

El conocido doctor César Carballo ha respondido este sábado muy indignado a las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que echaba por tierra una de las principales teorías del experto para Navidad y que ya había expuesto en programas de televisión como ‘Informe Covid’. No obstante, en esta ocasión el médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal se ha pronunciado a través de la tertulia del programa ‘La Sexta Noche’ junto a Iñaki López, que le pedía su opinión sobre los test autodiagnosticados.

Y es que no es la primera vez en la última semana en la que el experto arremete contra la gestión del Ministerio de Sanidad y su gestión para evitar una tercera ola del coronavirus tras las Navidades. Ya el pasado sábado, al ser apelado por la cuestión del auto confinamiento antes de las fiestas, Carballo se mostraba muy rotundo: “Oyes a Simón que va a haber una tercera ola y que aguantemos el palo los hospitales, ¡otra vez! ¿Una vez más? No hemos aprendido nada de esto, siempre detrás de la pandemia”.

Alberto Chicote, reconocido chef y presentador de televisión de La Sexta en varios programas, respondía este viernes al 'descubrimiento' del líder de Más País, Íñigo Errejón, durante la emisión del programa de este jueves de '¿Te lo vas a comer?' Y es que el cocinero dedicó el nuevo episodio a repasar la situación de sanidad e higiene en la que se encuentran, en el caso de esta semana, los conocidos como los restaurantes de comida china en nuestro país.

Un programa que consiguió que el hashtag #Comerchino se convirtiese en tendencia durante todo el jueves y que ha elevado considerablemente a Chicote y a la nueva temporada de la apuesta de La Sexta en el fundador del restaurante 'Yakitoro' de Madrid. Y es que no es el primer programa que protagoniza el chef, ya conocido en nuestro país por ser quien ha puesto cara a la versión española de 'Pesadilla en la cocina' durante al menos siete temporadas. Además, Alberto ha sido una de las voces más críticas en los medios de comunicación respecto a la postura del Gobierno y las medidas para la hostelería durante la pandemia del coronavirus.

Miguel Bosé lleva ya varias semanas desaparecido. El famoso cantante fue durante el verano objeto de fuerte polémica por sus opiniones sobre el origen de la pandemia del coronavirus y las consecuencias que podría ocasionar para la humanidad la vacuna contra la covid-19. A través de sus redes sociales, Bosé alientó manifestaciones de los negacionistas de la pandemia y situó bajo la sombra el interés de los Gobiernos por administrarse de forma rápida y global la vacuna. "Si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás, empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás", dijo en un vídeo de Instagram. El artista también sostuvo que los negacionistas no son "conspiranoicos", sino gente que se ha "creado un criterio" tras informarse: "No digo 'no' a la vacuna, digo 'no' a esta vacuna".

Para Miguel Bosé, la pandemia es una “gran mentira de los gobiernos” y acusó directamente a Bill Gates de estar detrás de un plan de control de la población mediante cierta tecnología como el 5G o que llegaría a través de la suministración de la vacuna contra el coronavirus. Esta radical postura de Bosé en un momento de extrema alerta sanitaria ha dañado la reputación del cantante, que tuvo que borrar sus redes sociales por las feroces críticas recibidas por los usuarios y los comentarios en contra de la comunidad científica y los políticos.

Mónica López ha adquirido notoriedad en los últimos meses. Ya era conocida al ser una de las presentadoras de 'El Tiempo' en TVE, pero ahora ha ganado más peso en la televisión pública al encargarse de parte de sus mañanas. Lo hace mediante su faceta como presentadora de 'La hora de la 1', la gran apuesta matinal de su cadena junto a 'Las cosas claras', el programa que conduce Jesús Cintora.

A la periodista catalana no le gusta demasiado que su vida privada salte al primer plano. Sin embargo, lo cierto es que su mayor jerarquía en Torrespaña ha motivado que el ámbito personal de López sea más abordado en los medios. De ahí que se hayan sacado a colación los negocios de la comunicadora ajenos a la pequeña pantalla.

Su amor nació en las cocinas de Masterchef. Realmente fue un auténtico flechazo, y empezó antes incluso que la última edición del reality. Entonces los espectadores asistían a las últimas pruebas del casting y conocían a una joven canaria que tenía que elaborar un plato para entrar en Masterchef.