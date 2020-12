La pareja más querida de Masterchef rompe su relación: "La distancia ha podido con nosotros"

Su amor nació en las cocinas de Masterchef. Realmente fue un auténtico flechazo, y empezó antes incluso que la última edición del reality. Entonces los espectadores asistían a las últimas pruebas del casting y conocían a una joven canaria que tenía que elaborar un plato para entrar en Masterchef.

Ante la mirada de Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, esta simpática aspirante al concurso, se quedaba realmente impresionada con otro de los aspirantes. Y no tuvo ningún reparo en hacérselo saber.

TENGO UNA DEBILIDAD....

Se trata deLuna y Alberto. La canaria demostró su debilidad por el catalán desde el primer momento, y al final el amor parecía que había triunfado en las cocinas del reality que emite Televisión Española.

En la edición marcada por el confinamiento,Luna y Alberto tuvieron más tiempo para conocerse, y entre fogones nació la que parecía una sólida historia de amor. En los últimos programas, ambos confirmaban que había una relación más estrecha entre ambos.

Y POR FIN LLEGÓ EL ESPERADO BESO

Ambos fueron semifinalistas con Ana, Andy e Iván. Y el día de la final se besaban por fin ante las cámaras. Sin embargo, parece que más allá de las cocinas de Masterchef, su relación no funcionó como les hubiera gustado a ambos.

Así lo ha confirmado la misma Luna, que fue una de las invitadas estrella al estreno de MasterChef Junior donde afirmó que ella y Alberto definitivamente han roto su relación.

"SOMOS AMIGOS Y YA ESTÁ"

Cuando los jueces le preguntaron a Luna por el romance del que ellos fueron testigos, ella contestó tajante: "Somos amigos y ya está. Yo soy un alma libre".

Según ella misma ha contado en televisión a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera, se habrían alejado porque Alberto se habría mostrado demasiado frío últimamente con ella: "Siempre lo he visto muy frío, yo he sido más... Pero es que ahora es demasiado frío y yo no. A mí me gusta el calorcito, a mí me gusta el contacto, y entonces pues mira, como amigos. Ya está".

UN INESPERADO GIRO EN LA RELACIÓN

Hace solo unas semanas ambos concursantes participaban juntos como invitados en MasterChef Celebrity en Barcelona, donde se mostraronencantados con su relación.

Sin embargo, parece que la relación entre Alberto y Luna habría dado un giro inesperado y la distancia habría influido para que terminaran su historia de amor. Otra historia que no continua tras las cocinas de Masterchef. Y no es la primera.

