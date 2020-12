El doctor Carballo, indignado con Illa tras menospreciar su solución para Navidad: “Es alucinante”

El conocido doctor César Carballo ha respondido este sábado muy indignado a las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que echaba por tierra una de las principales teorías del experto para Navidad y que ya había expuesto en programas de televisión como ‘Informe Covid’. No obstante, en esta ocasión el médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal se ha pronunciado a través de la tertulia del programa ‘La Sexta Noche’ junto a Iñaki López, que le pedía su opinión sobre los test autodiagnosticados.

Y es que no es la primera vez en la última semana en la que el experto arremete contra la gestión del Ministerio de Sanidad y su gestión para evitar una tercera ola del coronavirus tras las Navidades. Ya el pasado sábado, al ser apelado por la cuestión del auto confinamiento antes de las fiestas, Carballo se mostraba muy rotundo: “Oyes a Simón que va a haber una tercera ola y que aguantemos el palo los hospitales, ¡otra vez! ¿Una vez más? No hemos aprendido nada de esto, siempre detrás de la pandemia”.

Las palabras de Illa sobre los autotests

Esta semana durante el programa ‘Informe Covid’, César Carballo se mostraba claro sobre lo que hay que hacer de cara a las fiestas para frenar los contagios por coronavirus. “Lo único que podemos hacer es o confinarnos, o apoyar el uso masivo de los autotest o los test caseros del coronavirus, para que haya una detección rápida”. No obstante, al ser preguntado esta semana durante una rueda de prensa en Moncloa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no tenía tan clara esta opción.

Sobre ellos, el responsable de Sanidad aseguraba que “se ha visto cierta publicidad en estos días”. No obstante, los desecha: “Estos test no son adecuados. Se recomienda la no prescripción de estos test, con esto no se juega” aseguraba tajante Illa en rueda de prensa. “Si alguien tiene síntomas o ha tenido contacto con un positivo, tiene que acudir a los servicios de sanidad pública”, comentaba.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una rueda de prensa celebrada por vía telemática desde el complejo de la Moncloa, este viernes. EFE/Rodrigo JiménezRodrigo Jiménez

El doctor Carballo, indignado con Illa

Precisamente el presentador de ‘La Sexta Noche’, Iñaki López, preguntaba al médico de Urgencias del Ramón y Cajal este sábado sobre el tema. “Me parece increíble lo que dice el ministro. El poder tener una foto fija, de un día, dos días, tres días, seis días… De millones de españoles que encima se van a costear la prueba ellos, el haberlo liberalizados en farmacias, es algo que no está pagado”, comentaba.

Y es que Carballo ha sido muy insistente en las últimas semanas sobre este tema: “No se han hecho tantas pruebas en España como se harían en estos 15 días, que una cosa como esta, que puede costar entre 5 y 10 euros, no se haya liberalizado para que la gente no se haga un autotest en mi casa, es alucinante”, comentaba enfadado.