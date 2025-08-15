Jorge Azcón, en COPE: "Podías estar o no de acuerdo con Javier Lambán, pero sabías que todo lo que decía era sincero"

El mundo político aragonés despide con pesar a Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, que fallece tras una larga lucha contra el cáncer. Su figura deja una huella imborrable en la vida política y social de la comunidad, no solo por sus logros institucionales, sino también por su carácter y compromiso con la tierra que le vio nacer.

El presidente actual de Aragón y miembro del Partido Popular, Jorge Azcón, ha recordado su trayectoria y personalidad en una entrevista en La Linterna, destacando que “Javier Lambán fue un servidor público sin ninguna janevedura. Trabajó desde distintas administraciones, desde el ayuntamiento de su pueblo hasta la Diputación Provincial de Zaragoza, y siempre defendió Aragón con sus ideas, pero sobre todo ejerciendo de servidor público y de aragonés”.

COPE.ES Lambán, Azcón y Sor Isabel con el retrato del ex presidente

"LAMBÁN ERA UNA VOZ PROPIA, RECONOCIBLE Y SINCERA"

Uno de los últimos actos públicos de Lambán fue el descubrimiento de su retrato como expresidente, un momento en el que reiteró que “Aragón es la idea por encima de cualquier otro militante”. Para Azcón, esta frase lo define por completo: “Con Javier Lambán yo he tenido profundas discrepancias, pero hay que reconocerle un amor por su tierra, por su pueblo, por Ejea y por Aragón indudable”.

El presidente aragonés subraya además que Lambán siempre se expresó con franqueza: “Si algo le caracterizaba era tener una voz propia, reconocible y sincera. Con Lambán se podía estar de acuerdo o no, pero siempre sabías que lo que decía lo hacía de forma sincera. No tenía pelos en la lengua”.

Fabian Simon / GOBIERNO DE ARAGÓN Jorge Azcón en rueda de prensa

En la entrevista, Azcón ha querido remarcar que, pese a pertenecer a formaciones políticas distintas, mantuvo con Lambán una relación cordial e incluso cercana. “Yo he tenido buena relación con Javier Lambán. Es público y notorio que pertenecemos a partidos distintos y hemos tenido debates ideológicos, pero siempre he tenido una buena relación personal con él”, explica.

Recuerda especialmente la colaboración durante la pandemia, cuando Lambán era presidente de Aragón y él alcalde de Zaragoza. “En ese momento entendimos que había cosas por encima de las discrepancias políticas. Era necesario colaborar, preocuparnos de un mal mayor que la pertenencia a un partido u otro”, señala.