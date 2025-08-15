El mensaje de Pilar Alegría en COPE tras el fallecimiento de Javier Lambán: "El Aragón que hoy conocemos es gracias a él"

El mundo político español sigue conmocionado con la noticia del fallecimiento de Javier Lambán, expresidente de Aragón. Pilar Alegría, ministra de Educación, portavoz del Gobierno y secretaria general de los socialistas aragoneses, ha compartido sus condolencias y recuerdos en La Linterna

Alegría reconoce que, aunque la enfermedad de Lambán era conocida, la noticia sigue siendo dolorosa: "Ha provocado dolor y consternación porque todos sabíamos de la lucha infatigable de Javier durante estos últimos tiempos frente al cáncer que él tenía", señala. Su muerte deja un vacío en la política aragonesa y en quienes le conocieron de cerca, tanto por su carácter humano como por su dedicación profesional.

"LAMBÁN SIEMPRE AFRONTÓ SU TAREA CON ABSOLUTO HONOR"

Uno de los aspectos que más destaca Pilar Alegría es cómo Lambán afrontó la enfermedad. A pesar de los tratamientos y las dificultades que conllevaba, él mantuvo su actividad pública sin que la enfermedad interfiriera en su compromiso con la ciudadanía: "Él lo llevó siempre con mucha naturalidad, afrontándolo además sin ningún tipo de paliativo", explica la ministra.

COPE Javier Lambán en los estudios de COPE Zaragoza.

Alegría resalta que, incluso durante su tratamiento, Lambán participó activamente en numerosos actos institucionales: "Mostrando y trasladando lo que estaba pasando y conviviendo con ello, muchas veces incluso mientras estaba con el tratamiento". Este ejemplo de fortaleza, según la ministra, es un referente para quienes atraviesan situaciones similares.

Durante ocho años al frente del Gobierno de Aragón, Lambán dejó una marca profunda en la región. Pilar Alegría subraya que su gestión se caracterizó por la dedicación, el orgullo y el amor por su tierra: "Él siempre afrontó su tarea y su gestión como presidente con absoluto honor, con absoluto orgullo", señala.

"EL ARAGÓN QUE HOY CONOCEMOS ES GRACIAS A JAVIER LAMBÁN"

El ámbito cultural fue uno de los pilares de su gestión. Lambán, un hombre culto y ávido lector, promovió políticas que fortalecieron la cultura en Aragón tanto desde el Gobierno autonómico como desde la Diputación Provincial. Pero su legado no se limita a la cultura: la sanidad, la educación pública, especialmente en las zonas rurales, y la atracción de empresas fueron también prioridades de su mandato. Alegría afirma que "el Aragón que hoy conocemos es gracias sobre todo en parte a la obra y al trabajo de Javier Lambán".

PSOE Javier Lambán

Además de su labor institucional, Lambán se distinguió por su manera de ejercer la política. Pilar Alegría destaca su equilibrio entre crítica y lealtad: "Javier siempre trasladó su opinión y su criterio, pero también desde un profundo respeto personal". Este enfoque le permitió expresar sus ideas sin perder el respeto por sus compañeros de partido ni por las siglas que defendía.

Para la ministra, esta actitud refleja la integridad de Lambán como político: "Siempre quedaba por detrás de lo que era el respeto personal y el respeto puesto a las siglas que él ha defendido desde el primer momento". Su capacidad para conjugar firmeza en sus convicciones con respeto hacia los demás ha dejado una huella que muchos recuerdan con admiración.