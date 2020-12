El doctor Carballo se desfoga al hablar de Illa y Simón y pone patas arriba ‘La Sexta Noche’: “¿Esto qué es?”

El médico de urgencias y experto doctor César Carballo se ha desfogado este sábado en ‘La Sexta Noche’ cuando le preguntaban por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del CCAES, Fernando Simón. Todo ello tras una pregunta del presentador del programa de Atresmedia, Iñaki López, que le hacía al médico una pregunta muy simple: “¿Debemos de no hacer caso a nuestros dirigentes para autoprotegernos en casa?”.

Y es que Carballo ha sido una de las voces expertas que más han criticado las maniobras del Gobierno para prevenir una segunda ola o el previsible repunte de contagios en las Navidades. Concretamente, el médico de Urgencias del Ramón y Cajal siempre ha abogado por un nuevo confinamiento para frenar la nueva subida en la curva de contagios, así como ha preparado un documento de propuestas al Ejecutivo junto a otros expertos como el doctor José Miguel Gaona.

Carballo se desfoga en ‘La Sexta Noche’

“Pero la pregunta es: ¿nuestros líderes nos están protegiendo?”, respondía tajante el doctor César Carballo a Iñaki López. “Yo escucho a Merkel llorando con que no puede tolerarse esa cifra de muertos, yo no entiendo nada. ¿nosotros sí los toleramos?”, comenta en la tertulia entre los comentarios del resto de expertos, que apuntaban a que el mismo caso de Alemania se da en Canadá.

“Oyes a Simón que va a haber una tercera ola y que aguantemos el palo los hospitales, ¡otra vez! ¿Una vez más? No hemos aprendido nada de esto, siempre detrás de la pandemia”, clamaba el médico del Hospital Ramón y Cajal.

Propuesta de Carballo a Illa y Simón

El doctor Carballo ha querido también mandar una sugerencia a la población: “Por favor, la gente que se proteja, ya que nuestros líderes no lo hacen”. Explica el médico, el método que seguirán en su casa para Navidades: “Yo intentaré hacer test a todos mis convivientes la cena de Navidad, me los buscaré de donde pueda. Por favor, la gente que se proteja, ya que nuestros líderes no nos quieren proteger. Ese es el mensaje que nos dan”.

Y, entre el silencio de todos los colaboradores del programa de La Sexta, el doctor Carballo lanzaba una propuesta al ministro Illa y a Simón: “Siento decirlo, porque me gustaría dar otro mensaje, pero el que tenemos es este: más de 10, convivientes, allegados… ¿Pero esto qué es? ¿Allegados? ¿Con la que está cayendo y la que nos puede caer?”

En #L6Nsinrelax Cesar Carballo explota y pide a @salvadorilla y #Simon que se pasen por urgencias “¿Pero esto que es? “ pic.twitter.com/UzSy0NGoML — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 12, 2020

“Que se pasen por mi urgencia, que se pasen por mi urgencia Simón o Illa, que se pasen por mi urgencia y vean lo que es”, terminaba, muy enfadado.