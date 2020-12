La familia de Miguel Bosé rompe su silencio y habla por primera vez sobre su posición ante las vacunas

Miguel Bosé lleva ya varias semanas desaparecido. El famoso cantante fue durante el verano objeto de fuerte polémica por sus opiniones sobre el origen de la pandemia del coronavirus y las consecuencias que podría ocasionar para la humanidad la vacuna contra la covid-19. A través de sus redes sociales, Bosé alientó manifestaciones de los negacionistas de la pandemia y situó bajo la sombra el interés de los Gobiernos por administrarse de forma rápida y global la vacuna. "Si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás, empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás", dijo en un vídeo de Instagram. El artista también sostuvo que los negacionistas no son "conspiranoicos", sino gente que se ha "creado un criterio" tras informarse: "No digo 'no' a la vacuna, digo 'no' a esta vacuna".

Para Miguel Bosé, la pandemia es una “gran mentira de los gobiernos” y acusó directamente a Bill Gates de estar detrás de un plan de control de la población mediante cierta tecnología como el 5G o que llegaría a través de la suministración de la vacuna contra el coronavirus. Esta radical postura de Bosé en un momento de extrema alerta sanitaria ha dañado la reputación del cantante, que tuvo que borrar sus redes sociales por las feroces críticas recibidas por los usuarios y los comentarios en contra de la comunidad científica y los políticos.

DORA POSTIGO HABLA CLARO SOBRE SU TÍO-ABUELO

Desde entonces, Bosé guarda silencio. Al igual que su familia. Sin embargo, Dora Postigo ha decidido pronunciarse por primera vez sobre la polémica que sacude al clan 'Bosé'. Dora (Madrid, 2004) es la hija mayor de Bimba Bosé y Miguel es su tío-abuelo. La joven comienza a hacer mucho ruido en el mundo de la música, sumando millones de reproducciones en las plataformas digitales. En una entrevista en el diario "El Mundo", Dora no ha dudado en hablar sobre las polémicas opiniones de su tío-abuelo acerca de la pandemia del coronavirus y las vacunas, que en España comenzarán a suministrarse el domingo 26 de diciembre si todo va bien.

En una entrevista en el diario "El Mundo", Dora asegura que no se siente identificada con el apellido Bosé y por eso pido que su nombre artístico se mantenga como Dora. Al hablar sobre Miguel, la joven es tajante: "No pienso lo mismo que él sobre ese tema (el del coronavirus y el 5G). Además, como vive tan lejos y no hablamos a menudo, no te puedo decir mucho más", señala. El periodista de Unidad Editorial le pregunta después si ella, por tanto, está "a tope" con la vacuna. Entonces, Dora sorprende con una opinión similar al de su tío-abuelo aunque por otros motivos. "Tampoco soy fan de vacunarme. Pero el motivo es distinto al de mi tío-abuelo, viene de que soy un poco hippie a veces. No tiene nada que ver una cosa con la otra", relata ante la sorpresa del periodista.

Tras la entrevista, queda claro que Dora Postigo quiere marcar distancias con su tío-abuelo y no caer en las polémicas que le rodean por su apoyo aférrimo a los anti-vacunas y negacionistas de la pandemia.

