Los negocios de Mónica López fuera de la televisión que la ponen en el candelero, polémica incluida

Mónica López ha adquirido notoriedad en los últimos meses. Ya era conocida al ser una de las presentadoras de 'El Tiempo' en TVE, pero ahora ha ganado más peso en la televisión pública al encargarse de parte de sus mañanas. Lo hace mediante su faceta como presentadora de 'La hora de la 1', la gran apuesta matinal de su cadena junto a 'Las cosas claras', el programa que conduce Jesús Cintora.

A la periodista catalana no le gusta demasiado que su vida privada salte al primer plano. Sin embargo, lo cierto es que su mayor jerarquía en Torrespaña ha motivado que el ámbito personal de López sea más abordado en los medios. De ahí que se hayan sacado a colación los negocios de la comunicadora ajenos a la pequeña pantalla.

Los negocios de Mónica López fuera de la televisión que la ponen en el candelero

Desde 2007, Mónica López desarrolla su faceta como empresaria al frente de un negocio que no tiene nada que ver con el periodismo. Se trata de una residencia de ancianos en Barcelona, llamada El Vent y que administra junto a su marido, David Torres, a través de la sociedad Geritras 2006 SL.

Según revela El Español, las cuentas que dicha empresa ha presentado en el Registro Mercantil hablan de una facturación de 539.239 euros en el último ejercicio del que se tienen datos (2018). No obstante, la residencia también cuenta con unos costes bastante altos: más de 350.000 euros en personal, por ejemplo. De ahí que el balance positivo de Geritras 2006 SL. resultase tan sólo, en 2018, de 900 euros.

Existió otra empresa en la que Mónica López figuró como administradora junto a su marido, aunque esta le trajo bastantes quebraderos de cabeza en 2014. Entonces, fue investigada y sancionada por culpa de la misma: Meteoplay SL, una compañía que se encarga de producir material audiovisual sobre el tiempo para diversos medios.

Esa polémica no le afectó sólo a ella, ya que dos de sus compañeros en 'El Tiempo', Albert Barniol y Martín Barreiro, también se vieron salpicados por la misma. De hecho, se suspendió a todos ellos de empleo y sueldo (20 días para Mónica López y 15 tanto para Barniol como para Barreiro) por “transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza”.

En el ente público no sentó muy bien que estos trabajadores y algunos allegados suyos constituyesen Meteoplay, empresa de servicios meteorológicos, y el portal Prometeo. La alegación de López y sus compañeros fue que la empresa no tenía actividad, y una auditoría llegó a eximir de toda responsabilidad a la presentadora y a su equipo: no habían usado a RTVE para lucrarse a través de terceras empresas.

Aun así, la pública consideró que los familiares de López y compañía sí estaban en el organigrama de las empresas. Por eso hubo sanción, ya que se consideró un acto de deslealtad. A día de hoy, el marido de Mónica López, también empleado de RTVE (servicios informativos de Ràdio 4 en Cataluña), es el único administrador de Meteoplay SL.

No fue el único problema suscitado por esta empresa. En 2019, el Ministerio de Medio Ambiente le adjudicó un contrato de tres años por valor de 600.000 euros para difundir información meteorológica en distintos medios públicos. El año pasado, la facturación de Meteoplay SL. fue de más de 399.000 euros, con un beneficio de 11.267 euros.