La crítica de Josema Yuste a Sánchez, entre lo más leído de este lunes

1. Sánchez recibe la crítica más despiadada de quien nunca se lo esperaría: "Es un psicópata"

Vídeo

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en el punto de mira por su gestión de la crisis del coronavirus. España es el país con el mayor número de muertos por cada millón de habitantes. Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que ya son 17.489 las víctimas por esta enfermedad desde que se originó el brote, 517 más que el día anterior. Sin embargo, algunas CC.AA. como Castilla - La Mancha, Madrid o Extremadura están señalando que el número de fallecidos por coronavirus podría ser mayor que las que muestran las cifras oficiales.

Además, los sanitarios se siguen quejando de la falta de material para protegerse y ya hay 25.000 de ellos contagiados, también récord mundial. Este lunes, el Gobierno permite el regreso al trabajo de los sectores no esenciales y lo ha hecho con la oposición de los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno, algunos presidentes autonómicos como Torra y de expertos epidemiológicos. Sánchez, mientras, defiende su gestión y este domingo pidió en una comparecencia pública iniciar la "desescalada política" para no ser objeto de continuas críticas.

Lee aquí la noticia completa

2. La escalofriante profecía de Pérez-Reverte sobre lo que le espera a España tras el coronavirus

Vídeo

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte no se queda callado cuando algo no le gusta y no tiene miedo en especial su opinión aunque pueda escocer en aquellos que ostentan el poder o en sus seguidores. Pérez-Reverte no tiene miedo a nada, excepto a no decir lo que piensa, y por ello, y por su amplia experiencia en situaciones de guerra, sus palabras son tan apreciadas por aquellos que lo siguen.

Consecuente con ese espíritu crítico que tanto valoran sus lectores, Arturo Pérez-Reverte nunca ha querido comprometerse ni defender públicamente a ningún partido político, manteniendo una neutralidad, que no un acriticismo, que lo convierte en un observador privilegiado de la actualidad política de nuestro país, él que ha visitado tantas zonas conflictivas y que tanto ha leído y escrito sobre el pasado y la Historia de nuestra querida España.

Lee aquí la noticia completa

3. El bochornoso mensaje de unos vecinos que "invitan" a un médico a marcharse del edificio

Los profesionales sanitarios, esos que están en primera línea de batalla, dejándose las fuerzas y en muchas ocasiones hasta la propia salud en parar este virus, son quizá el sector que más reconocimiento y aplausos está recibiendo todos estos días de confinamiento por parte de la ciudadanía.

Y por desgracia, como estamos comprobando, también reciben el rechazo de muchos "hipócritas" que, casi con toda seguridad, salen puntuales cada día a las 8 de la tarde a su ventana a aplaudir. Este rechazo es precisamente el que ha recibido, por medio de un cartel en la puerta de su vivienda, un médico del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Así lo ha denunciado su propia madre, Inmaculada Mendez Díaz, a través de su Facebook, en el que adjunta la imagen del cartel en el que se puede leer: "HOLA VECINO. SABEMOS DE TU BUENA LABOR EN EL HOSPITAL Y SE AGRADECE, PERO DEBES PENSAR TAMBIEN EN TUS VECINOS, AQUI HAY NIÑOS Y ANCIANOS. HAY LUGARES COMO EL BARATARIA DONDE ESTAN ALOJANDO PROFESIONALES, MIENTRAS ESTO DURE TE PIDO QUE LO PIENSES".

Lee aquí la noticia completa

4. Las "mascarillas" que ha repartido Revilla que han indignado a los cántabros

Este lunes ha comenzado el primer turno de reparto de mascarillas en las estaciones de transporte público como el metro, el autobús o cercanías. Este reparto se ha hecho en las Comunidades Autónomas donde hoy los trabajadores no esenciales tenían que volver al trabajo. El martes será el segundo turno de reparto de mascarillas y Cantabria será una de ellas. Sin embargo, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha comenzado a repartir un tipo de mascarillas que han indignado a los cántabros.

El Gobierno de España entregó a Cantabria unas 130.000 mascarillas para que, al igual que en resto de España, las distribuyese a todos los trabajadores que se incorporen este martes a su trabajo, ya que el lunes es días festivo en la comunidad, y tengan que hacer uso del transporte público. En cambio, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla ha repartido servillas donde está escrito el mensaje de “todo va a salir bien” dentro del emoticono de la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Además, estas mascarillas tienen aberturas a cada lado. Miguel Ángel Revilla ha publicado una foto en Twitter junto a su familia y haciendo referencia a las “polémicas mascarillas” que considera que “son de enorme utilidad”.

Lee aquí la noticia completa

5. La 'trampa' que se esconde tras los elogios de la OMS a la gestión de Sánchez

Es una realidad que la Organización Mundial de la Salud ha aplaudido la labor de España en la crisis del coronavirus de forma pública. Un ejemplo de ello es el tuit que su director europeo, Hans Kluge, publicó hace unos días: “Profundamente impresionado por el heroísmo de los trabajadores de primera línea, la solidaridad de los españoles y la resolución inspiradora del Gobierno. Optimismo cuidadoso como resultado de medidas audaces, enfoques innovadores y decisiones valientes (mención al ministro de Sanidad, Salvador Illa, incluida)”.

Lee aquí la noticia completa