La escalofriante profecía de Pérez-Reverte sobre lo que le espera a España tras el coronavirus

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte no se queda callado cuando algo no le gusta y no tiene miedo en especial su opinión aunque pueda escocer en aquellos que ostentan el poder o en sus seguidores. Pérez-Reverte no tiene miedo a nada, excepto a no decir lo que piensa, y por ello, y por su amplia experiencia en situaciones de guerra, sus palabras son tan apreciadas por aquellos que lo siguen.

Las palabras de Pérez-Reverte sobre el futuro de España

Consecuente con ese espíritu crítico que tanto valoran sus lectores, Arturo Pérez-Reverte nunca ha querido comprometerse ni defender públicamente a ningún partido político, manteniendo una neutralidad, que no un acriticismo, que lo convierte en un observador privilegiado de la actualidad política de nuestro país, él que ha visitado tantas zonas conflictivas y que tanto ha leído y escrito sobre el pasado y la Historia de nuestra querida España.

Pérez-Reverte puede presumir además de compartir amistad con muchas de las personas que más conocen y aman este país. Unas amistades que abarcan una gran amplitud ideológica y que incluyen a políticos como Santiago Abascal, Juan Carlos Monedero o Begoña Villacís; personajes del mundo de la cultura como Vargas-Llosa o Carlos Bardem y periodistas como Carlos Herrera, José María García o Manuel Jabois. Por eso preocupan especialmente estas estremecedoras palabras con las que Arturo Pérez-Reverte anticipa la situación que puede verse en España si continúa la enemistad manifiesta entre los principales líderes políticos del país.

Escuchando hoy a nuestros políticos comprendo, o al menos intuyo, que el acomplejado Estado español no aprovechará la oportunidad de esta crisis para salir reforzado, mientras que quienes pretenden demolerlo sí la aprovecharán cuanto puedan para reforzarse ellos. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 12, 2020

"Escuchando hoy a nuestros políticos comprendo, o al menos intuyo, que el acomplejado Estado español no aprovechará la oportunidad de esta crisis para salir reforzado, mientras que quienes pretenden demolerlo sí la aprovecharán cuanto puedan para reforzarse ellos".

Unas palabras que asustan por el miedo que produce la posibilidad de que la terrible crisis del coronavirus pueda aprovecharse para reabrir las heridas políticas más profundas y que los políticos traten de enfrentar a unos españoles con otros, en lugar de asumir ante la ciudadanía las responsabilidades que a cada uno le corresponden por la terrible crisis sanitaria, económica y política en la que estamos inmersos por culpa de aquellos a los que pagamos entre todos, precisamente, para que nos solucionen los problemas, no para que los creen.

Una clase política dividida

Muchos españoles están profundamente descontentos por ver la falta de organización, de honestidad y de honradez con la que los gobiernos de este país están afrontando la pandemia del coronavirus, mientras los ciudadanos obedecen pacientemente en sus casas, preocupados por sus abuelos, con los niños cada vez más nerviosos, y sin saber si tendrán o no un empleo dentro de un mes. En esas circunstancias, lo último que los españoles quieren ver es a políticos tirándose los trastos a la cabeza en el Congreso de los Diputados, sumidos en discusiones que, si ya eran absurdas antes de la crisis, ahora se vuelven patéticas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Pérez-Reverte desvela una conversación con Monedero y avisa al de Podemos: "Aún no he terminado"